Pauker auf den Barrikaden

Ein Erinnerungsfoto vor dem Augustum-Annen-Gymnasium, und dann geht die Reise auch schon los. Rund 30 Lehrerinnen und Lehrer starten am Mittwoch fast pünktlich 9 Uhr vom Görlitzer Demianiplatz gen Dresden. Die Gewerkschaften hatten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, somit auch die Lehrer, zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die Forderung: sechs Prozent mehr Geld. „Von allen Görlitzer Gymnasien sind Lehrer nach Dresden unterwegs“, sagt Hubertus Kaiser. Er unterrichtet am Augustum-Annen-Gymnasium. Außerdem ist der Pädagoge im Philologenverband Sachsen und in der Gewerkschaft der Gymnasiallehrer aktiv. Er kritisiert vor allem die Abwanderung von Lehrern aus der Region in andere Bundesländer. „Das hat eben mit der geringeren Bezahlung in Sachsen zu tun“, sagt Hubertus Kaiser. Nicht nur an den Gymnasien traten Lehrer in den Warnstreik, sondern von allen öffentlichen Schulen in und um Görlitz.

Für die Lehrer fordert der sächsische Lehrerverband außerdem die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe 6“. Berufserfahrung würde damit besser bezahlt. „Für junge Kollegen gibt es ja schon finanzielle Anreize, um in Sachsen zu unterrichten. Älteren wird ihre Berufserfahrung hingegen dann weniger gut vergütet“, sagt Thomas Warkus. Er ist Lehrer am Görlitzer Berufsschulzentrum Christoph Lüders und arbeitet im Sächsischen Lehrerverband mit. Gerade Gegenden wie Ostsachsen seien von der Abwanderung der Lehrer betroffen. „Nach zwei Nullrunden in Sachen Bezahlung wird es schon schwierig. Wir müssen uns einfach zu Wort melden. Die Streikbereitschaft der Görlitzer Kollegen ist sehr hoch“, sagt Thomas Warkus. Die Resonanz auf den Aufruf zum eintägigen Warnstreik findet er gut. Gemeinsam mit den anderen Kolleginnen und Kollegen will er am Mittwochvormittag die Demo durch die Dresdner Innenstadt bis zum Finanzministerium mitmachen. Entsprechendes Material, Fahnen, Plakate, werden Mittwochvormittag in den Bus geladen. Ein Zweiter startet wenig später vom Elisabethplatz gen Landeshauptstadt. Währenddessen hält in Görlitz Bernd Kaiser die Stellung im Büro der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hier ist ein Streikbüro eingerichtet. Insgesamt haben rund 210 Lehrer im Bereich Görlitz-Niesky gestreikt, sagt er am Mittwochabend. Allerdings sind nicht alle nach Dresden gereist. „Viele Kollegen haben sich krankmelden müssen“, sagt Bernd Kaiser. Am Ende gingen 112 auf die Reise in die Landeshauptstadt, andere traten vor Ort in den Warnstreik.

Vier Busse fuhren los, zwei aus Görlitz, einer aus Niesky, einer aus Rothenburg. Zum Streik vor zwei Jahren hatten sich noch über 300 Kolleginnen und Kollegen auf den Weg nach Dresden gemacht. Für die Betreuung der Schüler der bestreikten Schulen ist derweil gesorgt. Selbst wenn eine Einrichtung komplett dicht machen muss, gibt es eine Notbetreuung. „Das hat auch geklappt“, sagt Bernd Kaiser. Entsprechende Elternbriefe wurden im Vorfeld versandt.

Auch die Mädchen und Jungen der Grundschule der Gemeinde Schöpstal konnten ihre Hausaufgabenhefte Zuhause lassen. Am Streik beteiligen sich alle Lehrer, sagt Schulleiter Steffen Kleint. Und er nennt auch die Gründe: Nicht die Forderung nach höheren Gehältern stünde im Vordergrund. Sondern die große Sorge, wie es mit der personellen Ausstattung in den kommenden Jahren an den Schulen weitergeht. Lehrer fehlen. Und in Zukunft könnte sich die Situation noch weiter zuspitzen. Weder für die Schulen noch für die Kinder und ihre Eltern ein hoffnungsvoller Ausblick. Auf die Probleme möchten die Pädagogen der Grundschule Ebersbach aufmerksam machen und schließen sich deshalb dem Streik geschlossen an, auch wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mit nach Dresden zur Großdemonstration konnten. Bei den Eltern stieß das Streikanliegen auf Verständnis. Zumal eine Betreuung der Kinder angeboten wurde. Von 155 Schülern kamen am Mittwoch 30 zur Schule.

In der Reichenbacher Grundschule fand ebenfalls kein regulärer Schulbetrieb statt. Einige Lehrer streikten. Wie viele Pädagogen der Schule daran beteiligt waren, sagt Schulleiter Diethard Pötschke nicht. Die Kinder werden betreut. Beide Grundschulen informierten die Eltern im Vorfeld, dass aufgrund der Streiksituation kein Unterricht stattfindet. Für alle Kinder wurde die Aufsicht in den Schulen gewährleistet und Betreuung angeboten. Das wurde auch an der Reichenbacher Oberschule so gehandhabt. „Ein Großteil unserer Lehrer beteiligt sich am Streik. Einige sind mit nach Dresden gefahren“, sagt Schulleiterin Karin Schnaubelt.

