Paukenschlag auf der Müllerwiese Budissa Bautzen kommt gegen den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter FC Energie Cottbus zum verdienten Punktgewinn.

Am Bautzener Schlussmann Maik Ebersbach führte am Sonntag auf der Müllerwiese kein Weg vorbei. © Torsten Zettl

Bautzen. Die FSV Budissa Bautzen hat das Fußballjahr 2018 mit einem Paukenschlag eröffnet und Spitzenreiter FC Energie Cottbus vor 1 345 Zuschauern ein 0:0 abgerungen. In der Tabelle stehen die Lausitzer mit 54 von 60 möglichen Punkten und 17 Zähler vor Verfolger BFC Dynamo allein auf weiter Flur. Die Budissen sind mit 25 Punkten Zwölfter im 18er Feld.

Der Spitzenreiter musste auf den gesperrten Innenverteidiger José-Junior Matuwila verzichten. Budissas Chefcoach Torsten Gütschow beorderte den eigentlich gesetzten Jonas Krautschick aufgrund von Trainingsrückstand auf die Ersatzbank. Die ersten Minuten gingen erwartungsgemäß an die Lausitzer, aber nach wenigen Minuten trauten sich auch die Bautzener offensiv etwas zu. Vor allem Tony Schmidt agierte an und im Energie-Strafraum, sorgte auch für den ersten Schuss auf das Cottbuser Tor (12.). Auf der Gegenseite verzog der Deutsch-Kasache Andrej Startsev aus spitzem Winkel (17.).

Bis zur Pause hielten sich die Gastgeber konsequent an die taktischen Vorgaben ihres Trainers und boten dem Tabellenführer – auch durch vorbildliche Laufarbeit – durchgehend Paroli. Zwar verzeichnete Cottbus Feldvorteile, aber lediglich nach einem Eckball musste Tobias Heppner energisch mit dem Kopf zum Ball, um für Ruhe im eigenen Strafraum zu sorgen (23.). Und tatsächlich war die Hoffnung auf einem Punktgewinn zur Halbzeit realistisch. Bis dahin war es nur dem 1. FC Lok Leipzig und Wacker Nordhausen gelungen, den Cottbusern einen Zähler abzunehmen – die restlichen 17 Partien hat Energie gewonnen.

Cottbuser treffen die Querlatte

Die erste nennenswerte Aktion der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen, aber den 22-Meter-Freistoß von Fabio Viteritti hielt Budissas Torhüter Maik Ebersbach ohne Probleme (50.). Nach einer Stunde Spielzeit erhöhten die Cottbuser das Tempo, nahmen die Angriffe an Schärfe zu. Zudem mussten die Budissen ihrem hohen Laufaufwand Tribut zollen. Das Glück des Tüchtigen stand Bautzen schließlich aber auch zur Seite, als ein eher verunglückter Flankenball von Startsev an der Querlatte landete – und der gerade erst eingewechselte Broschinski das Leder aus Nahdistanz über das Tor bugsierte (65.). Die Gastgeber verteidigten mit viel Herzblut das Remis und setzten auch den einen oder anderen Nadelstich (Schmidt/70.).

Torsten Gütschow war natürlich mit dem Auftritt seiner Jungs hochzufrieden: „Alle Mannschaften versuchen, gegen Cottbus ihr bestes Spiel des Jahres zu machen. Das ist nicht einfach für Energie. Wir haben das gut gemacht, die Staffelung und die Abstände zwischen den Reihen stimmten, unsere Laufbereitschaft war top.“

Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz sah es ähnlich: „Bautzen hat das gut gemacht, das Ergebnis ist absolut gerecht. Unsere Leistung war nicht in Ordnung. Um zu gewinnen, hätten wir mehr tun müssen. Ich werde das intern analysieren, denn die die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir nicht gefallen.“ Für die Budissen steht nun am Sonntag das Gastspiel bei Chemie Leipzig (17.) an.

Budissa spielte mit: Ebersbach – Kunze, Patka, Hoßmang, Mack, Heppner (74. Krautschick), Pfanne, Müller (69. Kloß), Milde, Bönisch (82. Weiß) und Schmidt.

