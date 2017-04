Patzelt erstattet Anzeige wegen Bedrohung

Politikwissenschaftler Werner Patzelt © Ronald Bonß

Politikprofessor Werner Patzelt hat Anzeige gegen einen Dresdner erstattet, der sich am Sonntag auf der Facebook-Seite des Wissenschaftlers zum Brand von dessen Auto zu Wort gemeldet hat. „schade das du nicht darin warst, ein neuer politikwissenschaftler für dresden wäre gut“, hatte der junge Mann geschrieben. „Es wurde Anzeige erstattet wegen des Tatbestands der Bedrohung“, teilte Patzelt auf SZ-Anfrage mit.

„Hinsichtlich der Strafverfolgung bin ich skeptisch“, so der Professor weiter. In ähnlichen Fällen seien Verfahren wegen Geringfügigkeit oder aus ähnlichen Gründen eingestellt worden. Er habe das aber nicht einfach so hinnehmen wollen, „als handele es sich um eine blanke Normalität.“

Der Neustädter, der bei Facebook mit einem Pseudonym angemeldet ist, hat seinen Eintrag bei Patzelt nach Angaben des Professors gelöscht. Der junge Mann ist unter anderem als Musiker aktiv. Gegenüber der SZ hat er sich bisher nicht zu seiner Drohung gegen Patzelt geäußert. (SZ/csp)

