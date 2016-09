Patrouillen am Puschkinplatz Nach einer Schlägerei unter Asylbewerbern wird es auf Riesas zentralem Platz mehr Streifen geben – ab sofort.

Der Alexander-Puschkin-Platz ist ein beliebter Treff, vor allem für junge Menschen. Am Montagabend wurden hier bei einer Schlägerei zwei junge Syrer schwer verletzt. Anwohner sagen, sie fühlten sich nachts auf dem Platz nicht mehr sicher. © Klaus-Dieter Brühl

Ausschreitungen wie in Bautzen soll es in Riesa gar nicht erst geben. Deshalb werden die Polizei und Riesas Ortspolizeibehörde den Puschkinplatz verstärkt bestreifen und die Einhaltung von Recht und Ordnung überwachen, kündigt OB Marco Müller (CDU) an. „Das gilt auch für das Alkoholverbot.“ Bereits am Freitag werde es dazu eine gemeinsame Einsatzbesprechung geben. „Wir werden Verstöße gegen unsere Regeln intensiv verfolgen und mit unserer Polizei dazu beitragen, dass der Puschkinplatz wieder ein sicherer Ort wird“, sagt der OB.

Nach einer Schlägerei mit zwei schwer verletzten jungen Syrern war die Situation am Puschkinplatz auch Thema bei der Stadtratssitzung. Dort forderte der OB, in der Stadt mehr Priorität auf die Stärkung des Sicherheitsgefühls zu legen – und freut sich, bei den Stadträten fraktionsübergreifend auf offene Ohren gestoßen zu sein. Nun gäbe es Dringenderes für die Ordnungskräfte in der Stadt, als Parkverstöße zu ahnden: „Im Zweifel müssen in diesen schwierigen Zeiten nicht nur die Überwachung des ruhenden Verkehrs, sondern vor allem interne Überprüfungen und Kontrollen zu abgeschlossenen oder nachrangigen Vorgängen hinter Aktivitäten für die Sicherheit unserer Bürger zurückstehen.“

Heftige Debatte

In den sozialen Netzwerken im Internet schloss sich eine heftige Debatte zur Situation auf dem Puschkinplatz an. Mehrere Nutzer gaben auf der Facebook-Präsenz von SZ Riesa an, den Platz zu meiden – weil er zuletzt immer unsicherer geworden sei. „Ich bin froh, wenn wir von hier weg ziehen“, schreibt eine Nutzerin. Einige geben für die Situation der zunehmenden Zahl von jungen Asylbewerbern die Verantwortung, die dort die Parkbänke belegen würden. Andere verwiesen auf Einheimische, die sich nicht um das geltende Alkoholverbot scheren und schon tagsüber Bier trinken würden. Auch Drogenkonsum gäbe es dort schon seit Jahren.

Ein älterer Riesaer erinnert sich wehmütig an die DDR-Zeit, als der Platz von den Einheimischen noch als „Rosenplatz“ bezeichnet wurde und sehr gepflegt gewirkt habe. „Die Menschen latschten nicht kreuz und quer durch die Rabatten und schmissen ihren Müll nicht überall achtlos hin!“ Ein Nutzer gibt für die derzeitige Situation dem Landratsamt eine Mitschuld: Das habe in den Gebäuden Am Birkenwäldchen Asylbewerber einquartiert, die anderswo schon Probleme gemacht hätten. Ein anderer widerspricht: Auch deutsche Jugendliche hätten am Puschkinplatz schon Leute verprügelt.

