Patientenversorgung auch bei einem Stromausfall Die Helios Klinik hat ein neues Notstromaggregat. Dafür hat sie 250 000 Euro investiert. Es gab ausgiebige Tests.

In der Helios Klinik Leisnig ist in den vergangenen Wochen ein neues Notstromaggregat aufgebaut worden. Dieses ersetzt das alte Gerät. Das kann nach mehr als 20 Betriebsjahren mit der Klinikentwicklung nicht mehr mithalten. Deshalb wurde es ersetzt.

„Wir haben damit auf die gestiegenen Patientenzahlen, neue medizinische Ausstattungen und bauliche Erweiterungen, wie die geplante neue Notaufnahme, reagiert. Gleichzeitig ist es eine Investition in die Zukunft, da es uns ermöglicht auch neue Anbauten bei einem Stromausfall mit Energie zu versorgen“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Peggy Kaufmann.

Mit 450 Kilowatt Leistung ist das neue Notstromaggregat mehr als doppelt so leistungsfähig, wie das bisherige. Es stellt die Stromversorgung nach 15 Sekunden selbstständig wieder her, wenn die externe Stromquelle versagt. 4 500 Liter Heizöl hält die Klinik dazu dauerhaft vor. Dies ermöglicht, im Notfall das Krankenhaus für 48 Stunden mit Energie zu versorgen.

Dazu gehören stromintensive Bereiche wie die drei Operationssäle, die Intensivstation oder die Kreißsäle. Aber auch die Aufzüge, die Notbeleuchtung, Heizung, Lüftungsanlagen oder die medizinische Gasversorgung funktionieren weiterhin einwandfrei.

„Die Patientensicherheit steht für uns an erster Stelle“, sagt Uwe Bohn, technischer Leiter der Klinik. Sein Team überprüft daher regelmäßig einmal im Monat, ob diese Netzersatzanlage auch funktioniert und zweimal im Jahr das Zusammenwirken des Notstromaggregates mit den elektrischen Gebäudehauptverteilern aller Klinikgebäude. Lebenserhaltende Geräte zum Beispiel auf der Intensivstation sind darüber hinaus noch mit einem eigenen Akku gesichert, der die Energieversorgung im Ernstfall bis zum Anlaufen des Notstromaggregats übernehmen kann. „Die Stromversorgung ist eine der wichtigsten Anlagen im Haus – und bleibt doch meist unbemerkt, weil das Vorhandensein von Strom heute so selbstverständlich ist“, so Uwe Bohn weiter.

Der Einbau des Notstromaggregats während des laufenden Klinikbetriebs wurde über die vergangenen Monate akribisch geplant. Immerhin musste das Krankenhaus auch während des Einbaus und der Erprobung des neuen Geräts bei einem möglichen Stromausfall weiterhin mit Energie versorgt werden können. „Wir haben deshalb zuerst ein mobiles Havariegerät auf das Klinikgelände gestellt und an unser Stromnetz angeschlossen“, erklärt Uwe Bohn. Anschließend wurde das alte Aggregat ausgebaut und das neue eingebaut. Nach ausgiebigen Tests ist es schließlich in der Weihnachtswoche ans Netz gegangen. Die Maßnahme hat insgesamt etwa 250 000 Euro gekostet. (DA)

