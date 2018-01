Patientenakademie wird fortgesetzt Die Sebnitzer Klinik bietet zwei neue Veranstaltungen an. Experten in Sachen Atmung und Darm kommen zu Wort.

Die Kurse finden im Konferenzraum der Sächsische Schweiz Klinik statt. © Andreas Weihs

Sebnitz. Luftnot und Darmkrebsvorsorge, die Sebnitzer Patientenakademie informiert über weitere wichtige Gesundheitsthemen. Wie lässt sich zum Beispiel Darmkrebs verhindern? Und: Was steckt hinter häufigem Husten und Atembeschwerden? In der Patientenakademie der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz sprechen erfahrene Mediziner darüber. Und sie informieren kostenlos zu ganz speziellen Themen. Das ist das Prinzip der Patientenakademie an der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz. Im Februar widmet sich die Vortragsreihe den Themen Darmkrebsvorsorge und Luftnot.

Die chronischen Lungenerkrankungen sind heute echte Volkskrankheiten, sagen Experten der Klinik. Beide verursachen Luftnot, unterscheiden sich aber in Ursache, Verlauf und Prognose erheblich. Deshalb sind genaue Diagnostik und zielgerichtete Therapie unerlässlich. Dr. med. Andreas Müller, Chefarzt der Inneren Medizin an der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, klärt über die unterschiedlichen Krankheitsbilder auf. Sein Vortrag „Asthma oder nicht – Luftnot hat verschiedene Ursachen: aktuelle Diagnostik und Therapie obstruktiver Atemwegserkrankungen“ beginnt am Dienstag, 6. Februar, um 17 Uhr. Nicht minder interessant wird es in dem dann folgenden Vortrag innerhalb der Patientenakademie.

Gesunde Ernährung, Bewegung, regelmäßige Vorsorge – was jeder von uns für seine Darmgesundheit tun kann, damit beschäftigt sich Oberarzt Dr. med. Hendrik Heise am Donnerstag, 8. Februar, ab 17 Uhr. „Darmkrebs ist vermeidbar – wenn Sie etwas dagegen tun“ heißt sein Vortrag, mit dem er das Risiko der Besucherinnen und Besucher, an Darmkrebs zu erkranken, minimieren möchte.

Zu den Vorträgen sind alle Interessierten im Konferenzraum der Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – und für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. (SZ)

6. Februar, 17 Uhr: „Asthma oder nicht“

8. Februar, 17 Uhr: „Darmkrebs ist vermeidbar“.

zur Startseite