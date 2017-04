Patienten suchen den Weg zum Ärztehaus Die Baustelle Gartenstraße sorgt für Irrfahrten in Sebnitz. Auch Fußgänger haben Probleme, die Umleitung zu finden.

Straßenbauer fräsen Asphalt ab, die Kreuzung ist gesperrt. Foto: Dirk Zschiedrich

Zwei Patienten drehen unverrichteter Dinge wieder ab, weil sie den Weg nicht finden. Eine ältere Dame fährt in ihrer Verzweiflung gar einen für Autos gesperrten Weg hinauf, um ins Ärztehaus zu gelangen. So schildert Orthopädin Cordula Gutzke, die im „Forum am Knöchel“ in Sebnitz ihre Praxis betreibt, die Situation.

Seit Wochenbeginn laufen die Bauarbeiten an der Kreuzung von Gartenstraße und Götzingerstraße in Sebnitz. Das komplette Wohngebiet am Knöchel sowie das Ärztehaus sind seitdem nur noch über eine Umleitung zu erreichen – aber die ist für Ortsunkundige offenbar schwer zu finden. „Die Ausschilderung ist so schlecht, dass es nicht geht“, sagt Orthopädin Cordula Gutzke. Sie verweist darauf, dass es vor allem Ältere sind, die Termine im Ärztehaus haben.

Verschärft wird das Ganze noch dadurch, dass die Kreuzung auch für Fußgänger gesperrt ist. Selbst eine einheimische Sebnitzerin habe sich zu Fuß auf dem Weg in die Praxis verlaufen und nur mit fremder Hilfe hergefunden, sagt Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Genja Endler, ebenfalls im Ärztehaus ansässig. Andere ihrer Patienten, die mit dem Bus aus Neustadt oder Stolpen kommen, hätten ihre Termine gleich ganz abgesagt. Sie steigen sonst am Schönbacher Weg aus und laufen den Fußweg hinüber auf den Knöchel. Durch die Sperrung müssten sie jetzt einen großen Bogen über Goetheweg und Nordstraße gehen, den Berg einmal runter und wieder rauf. Das sei für sie nicht zumutbar, sagen die Patienten.

Beide Ärztinnen befürchten, dass es kommende Woche erst richtig losgeht. Dann sind die Osterferien vorbei. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Oberschule oder in die Kita. Auf der schmalen Umleitungsstrecke über die Lutherstraße war schon diese Woche Geduld gefragt. Wenn die Müllabfuhr dort ihre Arbeit macht, kommt kein anderes Auto vorbei.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist die aktuelle Beschilderung der Umleitung ausreichend, Ergänzungen seien nicht geplant. „Selbstverständlich werden wir aber jeden eingehenden Hinweis prüfen“, sagt Rathaus-Sprecherin Kerstin Nicklisch.

zur Startseite