Patienten spenden für das Tierheim Zahnärztin Marita Jendreck aus Milkel hat in ihrer Praxis eine Spendenbox stehen. Den Zweck erklärt sie gerne.

Katzenfütterung im Tierheim in Bloaschütz. © Archivfoto: Uwe Soeder

Über mehr als 1 000 Euro konnte sich kurz vor Weihnachten das Tierheim Bloaschütz freuen. Auch in diesem Jahr hat sich die Milkeler Zahnärztin Dr. Marita Jendreck vorgenommen, den Tierschutz in der Region zu unterstützen. „Tiere haben viel zu wenig Fürsprecher“, sagt sie und hat deshalb über das ganze Jahr eine Spendenbox in ihrer Praxis stehen, um auf das Tierheim in Bloaschütz aufmerksam zu machen. Und in der Vorweihnachtszeit spricht sie ihre Patienten darauf auch direkt an. „Es ist ja nicht besonders schön, dass sich ein Tierheim über Spenden finanzieren muss. Wenn ich mit den Patienten spreche und ihnen erkläre, warum ich dafür sammle, sagen die wenigsten Nein zu einer kleinen Spende“, so Marita Jendreck. Neben ihrer privaten Spende von 500 Euro hat sie mithilfe der Patienten und ihrer Bautzener Volleyballgruppe, mit der sie trainiert, noch einmal 526 Euro zusammen bekommen. Im vergangenen Jahr war es nur halb so viel Geld.

Dr. Jendreck engagiert sich schon seit vielen Jahren im Tierschutz. Wenn sie mehr Zeit hätte, hätte sie bestimmt mehr Tiere außer ihrer Katze, erzählt sie. Aber das ist in der Wohnung in Bautzen eher schwierig. Auch im Urlaub, wenn sie im Ausland ist, versucht sie zu helfen oder Missstände anzukreiden. Auch hier vor Ort sieht sie, dass Menschen mit ihren Tieren oft nicht gut umgehen und sie dann letztlich im Tierheim landen. Die Arbeit, die dort geleistet wird, findet sie sehr gut. Und Tierheimleiter Uwe Bär hat sich natürlich sehr über das Geld gefreut.

