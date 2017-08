Patienten sagen nach Brand in Klinik Danke Als in der Falkensteinklinik ein Elektroverteiler in Feuer aufging, haben die Mitarbeiter mehr als nur ihre Pflicht getan.

Krankenschwester Stefanie Lange (v. l.) und Stationsarzt Dr. Thomas Gierke waren gerührt. Sie nahmen stellvertretend für die Mitarbeiter das Dankeschön von Fanny Schwan (zw. v. l.), Jörg Petters (zw. v. r.) und vielen anderen Patienten entgegen. © Dirk Zschiedrich

Als sich am Montag um 9 Uhr einige Patienten der Falkensteinklinik im Speiseraum des Hauses im Bad Schandauer Ortsteil Ostrau einfanden, war deren Frühstückszeit eigentlich schon vorbei. Das Personal saß nun an den Tischen. Warum die Störung? Der Grund war ein schöner. Die Patienten wollten sich für den selbstlosen Einsatz der Klinikmitarbeiter nach dem Brand am vergangenen Mittwochabend bedanken. Bei Wartungsarbeiten geriet ein Elektroverteiler in Brand.

Ein Gebäudeteil musste zeitweise evakuiert werden. Jörg Petters und Fanny Schwan gehören zu den Patienten, die den Mitarbeitern der Klinik gern etwas zurückgeben wollen. „Wir hatten immer das Gefühl in guten Händen zu sein“, erklärt Jörg Petters. Also beschlossen einige von ihnen, den Mitarbeitern ein Dankeschön zu überbringen. „Wir dachten eigentlich an 50 Euro für die Kaffeekasse“, erklärt Jörg Petters. Doch ganz schnell sei viel mehr Geld zusammengekommen, letztendlich seien es insgesamt 240 Euro geworden. Natürlich habe es auch Patienten gegeben, die sich beschwert hätten, sagen sie. Aber alle, die zusammengelegt haben, wollen einfach nur Danke sagen. „Es gehört ja eigentlich zu ihren Pflichten, uns zu helfen und uns unterzubringen“, sagt Fanny Schwan. „Aber wie sie das taten, war für mich eben nicht selbstverständlich.“ Einige Angestellte hätten zeitweise 12 Stunden und mehr gearbeitet. Alles sei bestens organisiert gewesen. Am Mittwochabend wurde das Abendbrot im Hof aufgebaut. Die Mitarbeiter haben im dunklen Haus die Essenswagen bestückt, denn es gab keinen Strom. Am Donnerstag wurde eine Schifffahrt nach Hrensko organisiert. „So konnten wir uns etwas ablenken und ein bisschen von dem Stress erholen“, sagt Fanny Schwan. Als die Patienten ihr Dankeschön in einer kleinen Schachtel übergaben, waren die Mitarbeiter sichtlich gerührt. Die Überraschung war gelungen.

