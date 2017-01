Patient Bereitschaftspraxis Ab dem Wochenende werden die ärztlichen Notdienste in Niesky neu geregelt. Aber es gibt offene Fragen.

Die Notaufnahme des Nieskyer Krankenhauses ist gerade an Feiertagen und Wochenenden oft gut gefüllt. Nicht jeder Patient schwebt aber in Lebensgefahr. Mit der neuen Bereitschaftspraxis soll sich die Lage ab dem Wochenende entspannen. Geöffnet ist sie am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 8 bis 11 Uhr. © André Schulze

Noch ist der Weg zur neuen Bereitschaftspraxis auf dem Gelände des Nieskyer Krankenhauses nicht ausgeschildert. „Die Beschilderung wird noch in dieser Woche angebracht“, kündigt Sprecherin Katharina Bachmann-Bux von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen an. Eine Nieskyer Firma sei damit schon beauftragt worden. Viel Zeit bis zum Start bleibt nicht mehr. Denn bereits am Sonnabend soll die Bereitschaftspraxis erstmals Anlaufstelle für Notfälle sein. Wer keine lebensbedrohlichen Beschwerden hat, aber auf eine Behandlung nicht warten kann, dem soll in der Bereitschaftspraxis weitergeholfen werden.

Absichern sollen den Bereitschaftsdienst in der Praxis an Brückentagen, Feiertagen und Wochenenden wie auch bisher niedergelassene Ärzten aus dem Raum Niesky. „Dabei handelt es sich um dieselbe Gruppe von Ärzten, die auch bisher am Bereitschaftsdienst im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags teilgenommen haben“, erklärt Katharina Bachmann-Bux. Doch einem Teil der Mediziner bereitet das Modell Bauchschmerzen. „Das ist über unsere Köpfe hinweg entschieden worden“, sagt beispielsweise der Nieskyer HNO-Arzt Berndt Wehnert. Einige Ärzte hätten Widerspruch gegen die neue Regelung eingelegt. Das bestätigt auch Katharina Bachmann-Bux.

Die niedergelassenen Ärzte fürchten unter anderem, dass die Bereitschaftspraxis von Patienten künftig nicht mehr nur in Notfällen genutzt werden könnte. Die Lösung brächte für sie dann keine Entlastung, sondern eher eine Mehrbelastung. Viele der niedergelassenen Ärzte sind bereits über 60 Jahre alt. Warum die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen nun gerade in Niesky das Modell mit dem Diakonissen-Krankenhaus Emmaus testet, erschließt sich ihnen nicht. Auch äußern sie die Sorge, dass durch die neue Regelung die Bereitschaftsdienste nicht immer von einem Facharzt abgesichert werden können.

Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, hat in einer Pressemitteilung im Vorfeld die Vorzüge der Regelung betont. So hätten Patienten künftig eine zentrale Anlaufstelle und die Notaufnahme des Nieskyer Krankenhauses werde zugleich entlastet. Laut Katharina Bachmann-Bux soll sich die Bereitschaftspraxis im gleichen Eingang wie die Notaufnahme befinden. Vor Ort solle dann schnell entschieden werden, welche Hilfe ein Patient benötigt.

Links zum Thema Kommentar: Wer lange wartet, ist schlecht beraten

Die Kassenärztliche Vereinigung sieht in der engeren Zusammenarbeit von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten offenbar ein Zukunftsmodell, um die Bereitschaftsdienste im ländlichen Raum langfristig zu sichern. Und nicht jeder niedergelassene Arzt reagiert skeptisch. „Ich bin neugierig darauf und finde es interessant“, sagt etwa Allgemeinmediziner Dr. Lutz Diedtemann aus Kodersdorf. Die Zusammenarbeit mit den stationären Kollegen des Krankenhauses genieße er schon jetzt, das er auch als Notarzt arbeitet. Es sei bereichernd und interessant, sich mit Kollegen auszutauschen und nicht nur im eigenen Saft zu schmoren. Er freut sich auf die Zusammenarbeit.

Am Mittwoch wollen sich die niedergelassenen Ärzte untereinander noch einmal abstimmen. Beim größeren Teil der Mediziner, die zum Dienst in der Bereitschaftspraxis verpflichtet werden, soll es Unbehagen geben. Unabhängig von den festgeschriebenen Sprechzeiten wird es laut Katharina Bachmann-Bux auch weiterhin ein Bereitschaftsdienst in Form eines Fahrdienstes geben.

Die Vermittlung für die Hausbesuche erfolge über die Rufnummer 116117. „Der Bereitschaftsdienst wird nach wie vor zu den gewohnten Zeiten angeboten“, erklärt die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung, „Einzige Veränderung: während der Sprechzeiten der neuen Bereitschaftspraxis erfolgt die Behandlung dort und der Fahrdienst nur in Ausnahmefällen.“

Am 17. Januar ist die Presse nach Niesky eingeladen, um sich ein eigenes Bild von der Bereitschaftspraxis am Krankenhaus zu machen. Vorher wollen die Kassenärztliche Vereinigung und alle beteiligten Partner an zwei Wochenenden erst einmal Praxiserfahrung sammeln.

zur Startseite