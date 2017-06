Patentrezept für Stadthalle gesucht Wohnungsbaugesellschaft prüft Kauf der Bautzener Krone und soll Unmögliches möglich machen.

Steht zum Verkauf: Die Krone-Stadthalle und der Parkplatz an der Töpferstraße. Jetzt soll die städtische Wohnungsbaugesellschaft durchkalkulieren, ob sich ein Kauf seitens der Stadt lohnt. © Uwe Soeder

Jetzt ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft dran. Sie soll sich mit dem Kauf der Krone und des Parkplatzes an der Töpferstraße befassen. Das hatte die Mehrheit der Stadträte am Mittwoch entschieden. Die Wohnungsbaugesellschaft (BWB) soll nun das Husarenstück schaffen: Erstens herausfinden, was Bautzen an der Stelle wirklich braucht. Zweitens klären, ob sich das profitabel umsetzen lässt. Und drittens den mit 2,7 Millionen Euro hoch angesetzten Kaufpreis des Eigentümers auf ein vertretbares Niveau herunterhandeln.

Nach viel Streiterei hatten sich Stadträte und Verwaltungsspitze vor einer Woche bereits intern geeinigt, der BWB den Staffelstab zu übergeben. Am Mittwoch gab es dann kurz Irritationen. Die Stadträte von CDU, FDP und Grüne bestanden auf ihren in der Sondersitzung vorgestellten Beschlussantrag. Darin heißt es ganz allgemein, die BWB solle Kaufverhandlungen zum Erwerb des Krone-Geländes samt Parkplatzes mit dem Eigentümer aufnehmen und dabei Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Stadtplanung berücksichtigen. Die ausgearbeitete Version der Verwaltung setzte dem Unternehmen hingegen mehr Grenzen. So sollte sich die BWB an das Verkehrswertgutachten der Stadt und damit an einen maximalen Kaufpreis von 1,66 Millionen Euro halten.

Wohnraum und Parkplätze im Fokus

CDU-Fraktionsvorsitzender Karsten Vogt pochte auf den Antrag aus seinen Reihen, über den schließlich auch abgestimmt wurde. Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) wies noch einmal auf den hohen Verkaufspreis des Eigentümers, der Onnasch-Unternehmensgruppe, hin. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier Kauf- und Verkaufspreisvorstellungen in Einklang bringen lassen“, so Ahrens. Karsten Vogt erklärte der SZ, dass es seiner Fraktion nicht zwingend um den Erhalt der Stadthalle gehe. „Das Areal ist keine Spielerei, sondern städtebaulich wichtig“, betonte Vogt. Ein Altenheim wolle er an dieser Stelle nicht sehen. Bautzen brauche die Parkplätze an der Töpferstraße und Wohnraum für Familien. „Die Frage der städtebaulichen Förderung ist an dieser Stelle noch gar nicht betrachtet worden“, so Vogt. Die SPD-Fraktion sieht einen Erwerb des Areals nach wie vor sehr kritisch. Für sie ist der Kauf nur sinnvoll, wenn der Preis angemessen ist und sich die Investition auf lange Sicht zumindest amortisiert. „Ich habe volles Vertrauen in die BWB, kann mir aber nicht vorstellen, dass, es zu so einem Konzept kommen wird“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Fleischer.

Auch Alternativen durchspielen

Nichtsdestotrotz macht sich nun die BWB in die Spur. „Wir werden mit Onnasch Kontakt aufnehmen“, sagte die BWB-Chefin Kirsten Schönherr. Man wolle außerdem alle Fakten für einen Kauf und Weiterbetrieb des Grundstückes zusammentragen. Interessant ist dabei die Frage, wie hoch die Zuschüsse ausfallen, wenn die öffentliche Hand die Stadthalle selbst betreiben würde. Dazu gebe es verschiedene Modelle. Aber es sollen auch alternative Nutzungsmöglichkeiten für das Areal durchgespielt werden. Schönherr signalisierte, zügig zu handeln. „Wir wollen uns beeilen und werden die Stadträte schrittweise informieren“, sagte die BWB-Chefin.

Die Krone samt Parkplatz stehen seit November zum Verkauf. Für das Areal in der Innenstadt gibt es noch zwei Interessenten. Ein potenzieller Käufer will hier Seniorenwohnungen bauen.

