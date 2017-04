Patengeschenke zu Ostern Marina Ahr in Halbendorf gibt eine Tradition ihrer Vorfahren weiter. Dabei spielen vor allem Eier eine große Rolle.

Ostern ist die Zeit vielfältiger Traditionen. Darauf legt Marina Ahr in Halbendorf im Evangelischen Kirchspiel Schleife Wert. Karfreitag verziert sie mit ihren Enkelinnen Luisa (13), Judy (5) und Jiny (2) Ostereier. Seit Generationen lebt in der Familie auch der Brauch der Patengeschenke für die Kinder am Ostersonntag. Foto: Andreas Kirschke

Drei gekochte, bunt gefärbte, verzierte Hühnereier gehören hinein. Süßigkeiten wie Schokolade und Plätzchen kommen hinzu. „Meist noch eine kleine Geldgabe“, sagt die 59-jährige Marina Ahr in Halbendorf im Evangelischen Kirchspiel Schleife über das Patengeschenk für Ostern. „In unserer Familie gestalten es die Paten meist als Körbchen. Liebevoll mit Zweigen und mit Gras geschmückt.“

Zum Ostersonntag besucht zum Beispiel die 13-jährige Enkelin Luisa Korla aus Friedrichshain ihre Paten Marcel Scheffler und André Ahr in Halbendorf sowie Beatrice Paulitz in Döbern und Anne Niemsch in Jämlitz. Den gesamten Tag holt sie dort ihre Geschenke. Sie freut sich auf das Wiedersehen, die Überraschungen. „Der Pate soll das Kind behüten und für den Glauben öffnen. Er soll es für die Kirche interessieren“, meint Marina Ahr. „Von der Taufe bis zur Konfirmation begleitet er das Kind, gibt ihm Rückhalt im Leben und stärkt es im Glauben.“ Bis zur Konfirmation reicht die Tradition der Patengeschenke. Marina Ahr kennt den Brauch seit früher Kindheit.

Auf einem Vierseithof in Halbendorf wuchs sie auf. Vater Willi Marusch war Busfahrer. Mutter Liesbeth sorgte als Landwirtin bei der LPG Pflanzenproduktion in Halbendorf für Feldarbeit und Beregnung. „Mit ihrer Schwiegermutter Anna Marusch sprach sie noch fließend Sorbisch. Wir Kinder hörten gespannt zu“, erinnert sich Marina Ahr. „Meine Großmutter Anna ging täglich in Tracht. Sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Jeden Sonntag besuchte sie den Gottesdienst.“ Die Großmutter, so erzählt Marina Ahr, galt als Familienoberhaupt. Sie suchte gezielt die Paten aus, teilte diese den Kindern zu.

Zu Hause gehörte der Familie eine kleine Landwirtschaft. Dort hielt sie Kühe, Schweine, Gänse und Hühner. Auf dem Feld baute sie Roggen und Kartoffeln an. Frühzeitig ging Marina Ahr den Eltern und Großeltern zur Hand. Ostersonntag empfand sie stets tiefe Freude. Dann besuchte sie ihre Paten – Willi Krautz in Mulkwitz, Walter Jentho in Schleife, Marie Bork in Groß Düben, Lisa Fabian in Mühlrose sowie Matthäus Jurk und die beiden Onkel Hans und Heinrich Marusch in Halbendorf. Vier bis acht Paten als Kind zu haben, war damals nicht ungewöhnlich. „Bei Willi Krautz lag außer den Eiern und Süßigkeiten ein herzhaftes Lebkuchenbrot oder ein gebackener Patenzopf mit im Geschenk“, entsinnt sie sich. „Ich freute mich stets darauf. Vor allem freute ich mich auf das Wiedersehen. Die meisten Paten sah ich nur einmal im Jahr.“

Üblich waren als Geschenk im ersten Jahr drei rohe, weiße Hühnereier. Ab dem zweiten Jahr gab es dann gekochte, gefärbte, verzierte Eier. Großmutter Anna Marusch gab diese Tradition weiter. Sie hatte sie von ihren Großeltern übernommen. Marina Ahr und ihr gleichaltriger Ehemann Lothar waren später selbst Paten für 13 Kinder. Sie beschenkten ihre Patenkinder Ostersonntag in Halbendorf, in Trebendorf und in Groß Düben. Bis zur Konfirmation begleiteten sie ihre Patenkinder. Sie gaben die Tradition weiter an Tochter Marlen Korla. Diese wiederum gibt sie an ihre Tochter Luisa. Gelernt hat Marina Ahr in der Konsumbäckerei Weißwasser Konditorin. Bis heute arbeitet sie in ihrem Beruf. Das Zubereiten von Torten, Kuchen und Feingebäck bereitet ihr Freude. Selbstverständlich bäckt sie auch in der Osterzeit Torten für Jung und Alt. Seit der 8. Klasse gehört sie mit zum Sorbischen Folkloreensemble Schleife. Dort war sie früher mit Leidenschaft in der Tanzgruppe. „Nach zwölf Jahren Pause – um der Kinder willen – kehrte ich zurück“, schildert die Halbendorferin. „Heute singe ich im Chor des Ensembles mit. Wir leben und pflegen vielfältig die Traditionen.“

In der eigenen Familie beginnt sie damit. Bräuche, so betont sie, leben nur durch die Weitergabe an die nächste Generation. Nur so bleiben sie für die Zukunft gewahrt. „Das wird zunehmend schwieriger. Doch solange die Alten Vorbild sind und sich intensiv dafür einsetzen, zieht die Jugend mit. Der Zusammenhalt ist nach wie vor stark.“ Karfreitag verziert im Dorf fast jede Familie Ostereier. Auch Marina Ahr sitzt mit ihren Enkeln zusammen. Liebevoll, mit Fantasie und Sorgfalt entstehen kleine Kunstwerke. Einige gelangen in die Patengeschenke. Am Morgen vom Ostersonntag gehen die jungen Mädchen an der Quelle am Halbendorfer See Osterwasser schöpfen. Seit 2000 lebt der Brauch im Ort wieder auf. Das Osterwasser verheißt Gesundheit, Schönheit und Glück.

