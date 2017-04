Gut zu wissen Paten retten Polenzer Gesindehaus Dank privater Geldgeber können zwölf neue Fenster eingesetzt werden. Es ist ein Schritt für den Umbau zum Kulturzentrum.

Die Sanierung des ehemaligen Gesindehauses in Polenz geht weiter vorwärts. Der Festverein Polenz, der den denkmalgeschützten Komplex betreut, kann dank spendabler Einwohner einen Teil der Holzfenster erneuern. © Dirk Zschiedrich

Gute Nachrichten für das ehemalige Gesindehaus in Polenz. Es kann weiter saniert werden. Der Festverein 750 Jahre Polenz betreut das denkmalgeschützte Gebäude, das zum Polenzer Rittergut gehörte, seit 2013. Die Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Gesindehaus zu sanieren und zu einem Kulturzentrum umzubauen. Jetzt ist der Verein einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Dieser betrifft die maroden Fenster.

Insgesamt müssten etwa 40 Fenster erneuert werden. Ein Teil davon sind sogenannte Kreuzstockfenster, die an der Vorderseite und am Giebel verbaut sind. Um diese Maßanfertigungen zu finanzieren, hatte der Festverein eine Spendenaktion gestartet. Es wurden Fensterpaten gesucht, die mit privaten Geldspenden den Einbau finanzieren. „Die Aktion kam so gut an, dass wir bereits zwölf neue Fenster bestellen können“, sagt Vereinsvorsitzende Martina Herrmann. Sie ist glücklich, dass sich so viele Sponsoren gefunden haben. Die Fenster sollen nun an der Vorderfront eingebaut werden. Es ist der Teil des Gesindehauses, der zur Straße am Wasserberg zeigt. An die 1 200 Euro kostet eines dieser aus russischer Lärche gefertigten Kreuzstockfenster. Zum Tag des offenen Denkmals im vergangenen Jahr zeigte der Festverein erstmals eines der neuen Fenster. Zur Gewerbemesse in der Neustadthalle rührten die Mitglieder erneut die Werbetrommel für ihr Vorhaben – die Rettung des Gesindehauses. Mit Erfolg. „Die Messe war ein Glücksgriff für uns“, sagt Martina Herrmann. Schützenhilfe gab es auch vom Lionsclub Sebnitz. Das Hilfswerk hatte den Erlös des Neustädter Weihnachtsmarktes an die Polenzer gespendet. Rund 1 600 Euro kamen im Dezember zusammen. Mit dieser Summe konnte eines der ersten denkmalgerechten Fenster finanziert werden. Die Großspender werden im Gegenzug mit einer Messingplakette gewürdigt, die an den einzelnen Fenstern angebracht wird.

Der Festverein 750 Jahre Polenz ist seit der Gründung vor vier Jahren weiter gewachsen. Aktuell sind 42 Mitglieder aktiv, elf sind im vergangenen Jahr dazu gekommen. Viele Arbeiten am Gesindehaus übernehmen sie in Eigenleistung. 2016 waren es mehr als 2 000 Stunden, die freiwillig geleistet wurden. Das Gesindehaus wird mehrmals im Jahr für öffentliche Veranstaltungen genutzt. Im Pferdestall wurden zwei Sommerkonzerte organisiert, die jeweils etwa 200 Gäste besuchten. Außerdem war der Komplex zum Tag des offenen Denkmals, zum Sommerfest und Weihnachtsmarkt geöffnet.

