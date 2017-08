Paten gesucht Auf dem Alten Johannesfriedhof gibt es viele historisch wertvolle Grabstätten. Um sie zu erhalten, wird Hilfe gebraucht.

Keramik und Jugendstil – eines der prachtvollen Gräber auf dem Johannesfriedhof, die saniert werden müssten. © Claudia Hübschmann

Die Otto- und Emma-Horn-Stiftung übernimmt die Patenschaft und beteiligt sich an der Restaurierung dieser Grabanlage“. Zu lesen ist dies an der Grablege Hentschel, die auf das Wirken dreier Porzellanmaler an der Meissener Manufaktur verweist. Beschriftungen dieser Art wünscht sich Michael Käthner viel mehr. „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir die historischen Grabstellen erhalten. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Gefahr groß, dass wir sie in zehn Jahren nicht mehr retten können.“

Wie groß der Sanierungsstau auf dem Alten Johannesfriedhof ist, weiß Architekt Thomas Bretschneider. „Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf insgesamt 874 000 Euro.“

Diese gewaltige Summe kommt zusammen, weil nicht nur die Außenmauern des Friedhofs mit den vielen, Wandstellen genannten, Gräbern saniert werden müssen, sondern der Friedhof im Innern auch von Mauern durchzogen ist. Da kann man die Epitaphe – also die mit den Mauerwänden verbundenen Grabmale – nur abbauen, die Mauern wieder neu aufbauen und die Epitaphe wieder anfügen. „Das macht die Sache so teuer“, erklärt Architekt Bretschneider. Was das Geld betrifft, so sei man mit der Stadt im Gespräch, um Mittel aus dem Städtebauförderprogramm zu erhalten, sagt Pfarrerin Renate Henke.

Seit 2013 habe man begonnen, die Wandstellen, die ja meist die prächtigsten Grabmäler darstellen, von Wildwuchs zu befreien, so Michael Käthner. Allerdings gibt es neben ihm nur noch einen Mitarbeiter in Vollzeit und zwei Frauen, die sich eine halbe Stelle teilen, was für Bepflanzungen und Verwaltung reichen muss. Aber mit diesen zweieinhalb Stellen muss nicht nur der Alte, sondern auch der Neue Johannesfriedhof bewirtschaftet werden.

Für Architekt Bretschneider hat der Alte Johannesfriedhof „hohen dokumentarischen Wert“, lässt sich an ihm doch Geschichte Meißens im 19. Jahrhundert, nachvollziehen. Hier befinden sich etwa Grabstätten der Familie Teichert, die ab 1879 neben Ofenkacheln und Wandplatten und anderen keramischen Produkten auch Porzellan herstellten.

Eines der schönsten Beispiele einer Grabstätte aus Meißener Keramik befindet sich an der Außenwand der Urbanskirche, der heutigen Friedhofskapelle. Sie ist mit blauen Kacheln eingefasst und verweist auf die Tätigkeit der hier Bestatteten. Der verstorbene Stadthistoriker Gerhard Steinecke schreibt, sie sei „ein sehenswertes Zeugnis der Friedhofskunst“, 1907 angelegt unter dem Einfluss des Jugendstils. Bestattet ist hier das Ehepaar Haase. „Ihre keramische Gestaltung entspricht der Tätigkeit des Kommerzienrates Karl Julius Haase in der Meißner Keramikindustrie.“

Auch für dieses Grab wünscht sich Michael Käthner einen Paten. Denn es muss dringend saniert werden, wie nicht nur Ausplatzungen an den Kacheln zeigen. Als Gegenleistung könne der Pate auf der Grabstelle bestattet werden, erklärt der Friedhofsmeister. Für ein anderes Keramikgrab, ganz im Nordosten des Friedhofs, gebe es bereits einen Interessenten, erklärt Pfarrerin Henke. Allerdings seien die Gespräche noch nicht so weit, um darüber in d er Öffentlichkeit zu sprechen.

Was das Grab der Porzellanmaler-Dynastie Hentschel betrifft, so fehlen 1 600 Euro für die Wiederherstellung der schmiedeeisernen Umrandung. Über einen langjährigen Mitarbeiter der Porzellanmanufaktur, sei diese angefragt worden, so Friedhofsmeister Käthner.

Interessenten für eine Grabpatenschaft können sich unter Telefon 03521 732270 oder E-Mail: kg.meissen-coelln@evlks.de bei der Johanneskirchgemeinde melden

