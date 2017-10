Paten für Tempotafeln gesucht

Gesucht werden Bürger, die durch eine Patenschaft den Betrieb einer Tafel unterstützen. © Archiv/Norbert Millauer

Das Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal und die Stadt Radebeul werben auf einem gemeinsamen Flyer für Tempotafeln. Gesucht werden Bürger, die durch eine Patenschaft den Betrieb einer Tafel unterstützen.

Die Wirkung von Tempotafeln habe viele Interessierte überzeugt. „An der Meißner Straße in Radebeul hat sich tagsüber die ermittelte Geschwindigkeitseinhaltung um 7 km/h verbessert. In der Nacht wird sogar um bis zu 11 km/h langsamer gefahren.“ Wer Interesse an einer Tempotafel-Patenschaft hat, kann sich mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr im Bürgertreff in der Bahnhofstraße 8 melden oder per Mail an tempotafel@bv-elbtal.de. (SZ/nis)

