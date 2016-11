Paten für Kunstrasenplatz gesucht Der TuS Weinböhla weiht den neuen Platz am Mittwoch ein, braucht aber finanzielle Hilfe.

Weinböhla. Die Sportler des TuS Weinböhla werden am Mittwoch ihren neuen Kunstrasenplatz feierlich einweihen. Um 14 Uhr wird das Freundschaftsspiel gegen SpVgg GW Coswig angepfiffen.

Bereits vor zehn Jahren gab es die Idee, aus dem Ascheplatz einen Kunstrasenplatz zu machen. Nach jahrelanger Planung gab es in diesem Jahr endlich die erhofften Fördermittel. Die Gesamtkosten für den Platz, die neue Beleuchtung und 42 Parkplätze sowie Wirtschaftswege belaufen sich auf rund 815 000 Euro. Knapp 217 000 Euro gibt der Freistaat dazu, maximal 400 000 Euro die Gemeinde. Für den Verein bleibt ein finanzieller Eigenanteil von 130 000. Um den zu stemmen, wurde der Mitgliedsbeitrag erhöht und nun werden Paten gesucht. Schon ab zehn Euro können die Geldgeber Pate eines symbolischen Quadratmeters Kunstrasenplatz werden. „Mit unserem Kunstrasenplatz investieren wir nicht nur in unsere Sportanlage, sondern vor allem auch in die Jugend und damit in die Zukunft unseres Vereins“, heißt es auf der Internetseite des Sportvereins. (SZ/pz)

