Paten für Kunstrasen gesucht Mit einem extra Auftritt im Internet will die TuS Weinböhla ihren Eigenanteil für den neuen Sportplatzbelag zusammenbringen.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Aus Asche wird Kunst – so nennt sich das Kunstrasenprojekt der TuS Weinböhla e.V., die sich deshalb auf einer speziellen Internetseite an alle ihre Mitglieder, Sponsoren, Freunde und andere Interessierte wendet.

In dem Aufruf heißt es, dass es der Turn- und Sportgemeinschaft nach mehr als zehnjähriger Anlaufzeit gelungen ist, den ungeliebten Ascheplatz durch einen hochmodernen gesundheitsschonenden Kunstrasenplatz zu ersetzen.

„Vorbei sind die Zeiten von Schürfwunden, Prellungen, Verstauchungen oder gar Knochenbrüchen. Mit Hilfe von Fördermitteln und großer Unterstützung unserer Gemeinde ist es uns gelungen, dieses Großprojekt ins Leben zu rufen und umzusetzen“, schreiben der Vorstand und die Abteilung Fußball. Allerdings verbleibe für den Verein ein finanzieller Eigenanteil von etwa 130 000 Euro. Den wolle man gemeinsam mit Unterstützern stemmen. Damit die Sportstätte als Ort für sportliche Erfolge und soziales Begegnungszentrum erhalten sowie die positive Entwicklung des Vereins fortgesetzt werden kann, heißt es weiter. Mit dem Kunstrasenplatz will der Verein nicht nur in die Sportanlage, sondern vor allem in die Jugend und in die Zukunft des Vereins investieren.

Schon ab einem Betrag von zehn Euro können Interessenten zum Paten eines symbolischen Quadratmeters des Kunstrasenplatzes werden, so der Verein. (SZ)

https://kunstrasen.fussball-weinboehla.de

zur Startseite