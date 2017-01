Paten für ein Rindvieh Zahlreiche Spenden helfen dem Elbetierpark Hebelei über die schwierige Jahreszeit.

Tierparkchef Sven Näther füttert das schottische Hochlandrind Franz. © Claudia Hübschmann

Das schottische Hochlandrind Franz aus dem Elbetierpark Hebelei hat jetzt einen Paten. Es ist das Medienkontor Dresden. Die Werbeagentur hatte im Januar in Dresden eine Aktion organisiert. Gegen eine Spende konnte die lebensgroße Nachbildung einer Kuh vom Eis geholt werden. Der Erlös kommt dem Elbetierpark Hebelei zugute, um ihm in seiner finanziellen Schieflage zu helfen. Das Geld wird am Dienstag übergeben. Auch zahlreiche andere Spender helfen dem Tierpark.

So organisierte Harald Endres in seinem Wohnort Wahnitz, einem Ortsteil von Nossen, eine Spendenaktion. Es kamen 277 Euro zusammen. In den vergangenen Wochen wurden sieben neue Tierpatenschaften abgeschlossen. Sie kosten jährlich zwischen 15 Euro für einen Sittich und bis zu 200 Euro für einen Esel, Storch oder Kranich. Der Betrag ist symbolisch für Futter, tierärztliche Versorgung und Pflege, die tatsächlichen Kosten sind aber höher“, sagt Tierparkchef Sven Näther. Es gibt aber auch Baumpatenschaften, außerdem können Schilder gesponsert werden.

Der Tierpark, der privat geführt wird, leidet unter Geldnot. Der Betreiber sieht sich deshalb gezwungen, ab 1. März die Eintrittspreise für Erwachsene um einen Euro zu erhöhen. Der Eintrittspreis für Kinder bleibt dagegen unverändert. Der Elbetierpark ist täglich von 9 Uhr bis zum Eintritt der Dunkelheit geöffnet. Seit seiner Gründung im Jahre 1972 werden hier vom Aussterben bedrohte Haustiere gehalten und gezüchtet. Zurzeit leben im Park etwa 200 Tiere in 67 verschiedenen Rassen und Arten. (SZ/jm)

zur Startseite