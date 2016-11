Passt, wackelt und leuchtet

© Sven Ellger

Aufregende Minuten am Altmarkt: Funktioniert wirklich jedes der Tausenden Lämpchen, die Dresdens bekanntesten Markt erhellen sollen? Diese Frage konnte am Montagnachmittag klar mit Ja beantwortet werden. Die Beleuchtungsprobe am Striezelmarkt ergab das perfekte Licht am Striezelmarktbaum, am Schwibbogen, der Stufenpyramide, dem 2,50 Meter großen Herrnhuter Stern am Durchgang zur Kreuzkirche sowie an den Lichterketten ringsum.

Allein die Striezelmarkt-Fichte schmücken 2 900 Meter Lichterketten mit 16 200 Leds. Vier Mitarbeiter haben drei Tage gebraucht, um die Lichterketten anzubringen. Foto: Sven Ellger

