Passt in keine Schublade

Tango meets Salsa im Steinhaus Bautzen. Einen lateinamerikanischen Abend könnt ihr am Freitag im Steinhaus Bautzen erleben. Zum dritten Mal heißt es „Tango meets Salsa“ – alle sind an diesem Abend zum Tanzen, Ausprobieren, aber auch zum Zusehen herzlich eingeladen. Veranstalter sind die TangoFreundeBautzen, ein Freundeskreis, in dem seit sechs Jahren Tango Argentino getanzt wird. DJ Santiago legt Salsa, Merengue und Bachata auf. Getränke gibt’s in der Cocktail-Lounge im Steinhaus. Der Eintritt ist frei. Los geht’s um acht. www.steinhaus-bautzen.de

Partynacht im Kulti Großhennersdorf. Gefeiert wird dieses Wochenende in Großhennersdorf. Ab 22 Uhr könnt ihr am Freitag zu fetten Beats abtanzen. Kulti Resident DJ Mäxx steht an den Plattentellern und hat House, Club, Black und R’n’B im Gepäck. Das Ganze ist eine 1-Euro-Party, das heißt ihr zahlt an diesem Abend für alle Getränke nur jeweils einen Euro. Außerdem ist der Sommergarten für euch geöffnet. Ein Special gibt es im Kulti natürlich auch wieder: bis Mitternacht könnt ihr am Einlass eine Packung Erdnussflips pro Person gegen 4,50 Euro Freigetränke eintauschen. VIP Card Besitzer dürfen an diesem Abend für nur sieben Euro rein.

Deutschrock trifft auf Blues Singwitz. Engerling – eine Band, die in keine Schublade passt – könnt ihr am Sonnabend live erleben. Blues-Band oder doch nicht, das ist die Frage. Engerling schafft es, Rock, Soul und Blues so zu mischen, dass man sie in keine der Kategorien mehr einordnen kann. Schon seit 41 Jahren produziert die Band Musik zwischen Deutschrock und Blues. Diese interessante Mischung kann das Publikum immer wieder überzeugen, ganz sicher auch an diesem Wochenende im Kesselhauslager Singwitz. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, eingelassen wird bereits eine Stunde eher. Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf nur 14 Euro. www.kesselhauslager.de www.engerling.de

Vier Metal-Bands in Bautzen Bautzen. Richtig laut wird es am Sonnabend im Steinhaus. Zwei niederländische und zwei deutsche Metal-Bands zeigen euch an diesem Abend, was sie drauf haben. Die Amsterdamer Jungs und Mädels von For I Am King lassen es richtig krachen. Sie beschreiben ihr Genre zwar mit „just Metal“, haben aber unverwechselbare Melodien auf Lager. Die Band hatte bereits viel nationale und internationale Konzerte, brachte eine EP und mehrere Singles heraus. Außerdem könnt ihr Pilgrim erleben. Ebenfalls aus den Niederladen überzeugen diese fünf jungen Kerle mit Djent und Metalcore. Die energiegeladenen Konzerte sind inspirierend von den unterschiedlichsten Musikstilen wie Jazz oder Klassik. Die dritte Band des Abends heißt Theodicy und kommt aus Weißwasser. Das Quintett rockt mit Death- und Thrashmetal. Auch Human Prey aus Leipzig ist mit dabei. Sie bieten Death Metal und Slam zum Party machen. Einlass ist um acht, Musik gibt’s ab 20.30 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse je zehn Euro, im Vorverkauf nur acht Euro. www.steinhaus-bautzen.de

Geburtstagsparty im Safe Kamenz. Nach einmonatiger Clubpause hat der Safe Club im Kamenz am Sonnabend für alle Gäste wieder geöffnet.Die Veranstaltungssaison startet mit einem Highlight: Der Club an der Pulsnitzer Straße feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Gäste können sich auf einen Abend voller handgemachter Metal-Musik und eine geile Party zu günstigen Preisen freuen. Das musikalische Rahmenprogramm liefern die zwei regional bekannten Bands die Drunken Bitches aus Kamenz/Ohorn und die Deyzi Doxs aus Ostro. Der Eintritt kostet nur 5 Euro. Einlass ist ab 21 Uhr. Weitere Infos und Konzerttermine gibt’s auf Facebook oder unter www.safeclub.de