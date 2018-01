Passender Name gesucht Stolpens Stadträte konnten sich zum Markt 26 nicht entscheiden. Jetzt sind die Einwohner gefragt.

Welcher Schriftzug wird künftig über dem Tor stehen? © Dirk Zschiedrich

Stolpen. In der Stadt steht eine schwierige Entscheidung an. Für das kommunale Haus Markt 26 wird ein Name gesucht. Das Gebäude soll Stolpens neue Mitte werden. Hier befindet sich der Bürgersaal, das Trauzimmer, die Tourist-Information sowie das Büro des Trink- und Abwasserzweckverbandes. Außerdem sollen die restlichen Räume noch mit einer Stolpen-Ausstellung genutzt werden. Doch etwas ganz Wesentliches fehlt: der passende Name. Früher war über dem Eingang Stadtmuseum zu lesen. Doch das gibt es nicht mehr. Im Stadtrat wurde bereits hinreichend über einen neuen Namen diskutiert. Eine Entscheidung ist nicht gefallen. Vielmehr kam der Vorschlag, die Einwohner zu befragen. Deshalb sind jetzt die Stolpener aufgerufen, ihre Vorschläge zu unterbreiten. Dietmar Möschner von der Firma Ö-Grafik Dresden hat ein Konzept für das Gebäude aufgestellt. Er hatte auch drei Namensvorschläge unterbreitet: Bürgerhaus, Stadthaus und Stolpen-Haus.

Diese stehen auch so auf dem Stimmzettel. Gleichzeitig hat der Ortschaftsrat Stolpen beschlossen, dass das Gebäude den Namen „Amtsgericht“ tragen soll. Das geht aber offenbar so nicht. Da es sich hierbei um eine offizielle Bezeichnung eines Gerichtes handelt, muss diese Bezeichnung ausgeschlossen werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Nunmehr hätten die Einwohner die Möglichkeit, bis zum 26. Januar über den zukünftigen Namen abzustimmen. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass nur vollständig ausgefüllte Stimmzettel gewertet werden. Es darf nur eine Stimme abgegeben werden. Ein weiterer Vorschlag ist zulässig. Dafür ist die Leerzeile zu verwenden.

Hier finden Sie den Stimmzettel

zur Startseite