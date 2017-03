Passat kracht in Transporter Bei einem Unfall nahe Lohmen werden drei Personen verletzt. Der Blechschaden ist immens.

Der Passat wurde völlig demoliert. © Marko Förster

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagvormittag zwischen Lohmen und Doberzeit (S164). Ein 59 Jahre alter VW Passat-Fahrer war von Lohmen in Richtung Doberzeit unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts. Durch Gegenlenken kam er auf der feuchten Straße ins Schlingern und drehte sich. Der Wagen driftete auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Ford Transit vom Arbeiter Samariter Bund (ASB) Königstein, besetzt mit Fahrer, Beifahrer und einem liegenden Rentner. Der VW landete schließlich auf dem angrenzenden Feld. Der VW-Fahrer, der Ford-Fahrer (42) sowie der Mann (76) der in dem Behinderten-Transporter lag, kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Lohmen streuten Ölbindemittel, um auslaufendes Öl zu binden. Ein Spezialfahrzeug beseitigte schließlich die Flüssigkeit. Beide Unfallautos wurden abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf rund 30 000 Euro. Die Straße zwischen Lohmen und Doberzeit war bis gegen 13 Uhr voll gesperrt. Die Beamten leiteten währenddessen den Verkehr über Daube um.

