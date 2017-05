Passat brennt auf der Autobahn bei Görlitz

Rasenmäher entwendet Görlitz. Eine 72-jährige Frau hat am Sonnabendvormittag den Rasen in ihrem Grundstück an der Grundstraße in Görlitz gemäht. Dazu holte sie ihren Elektrorasenmäher an den Rand der Wiese und begab sich noch einmal in den Schuppen, um das Stromkabel zu holen. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums haben ihr Unbekannte den Rasenmäher entwendet. Der Stehlschaden beträgt rund 150 Euro. (SZ)

Randalierer in Kleingartenanlage unterwegs Görlitz. Unbekannte sind am Freitagmorgen in eine Kleingartenanlage an der Paul-Keller-Straße eingedrungen und beschädigten in insgesamt sechs Kleingärten verschiedene Kinderspielgeräte wie einen Hochstand mit Schaukel, Zäune, Tore und einen Schaukasten. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2000Euro geschätzt. (SZ)

Auto fährt plötzlich im Gegenverkehr Görlitz. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer ist am Freitagnachmittag mit seinem Pkw auf der Laubaner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er leicht über die Fahrbahnmitte. In der Folge kam es zum Streifvorgang der beiden linken Außenspiegel mit einem im Gegenverkehr befindlichen Opel. Die 32-jährige Opel-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (SZ)

Pkw Daewoo entwendet Olbersdorf. Unbekannte haben einen auf der Hochwaldstraße in Olbersdorf gesichert abgestellten Pkw Daewoo Lanos entwendet. Das 18 Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von etwa 200 Euro. Im Daewoo befanden sich diverse persönliche Gegenstände des Geschädigten im Wert von rund 260 Euro. Nach dem Pkw mit dem amtlichen, polnischen Kennzeichen ONY 45T2 wird international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

Einbruch in Einfamilienhaus Zittau. Durch Einschlagen eines Fensters sind Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend in ein Einfamilienhaus in der Zittauer Humboldtsiedlung gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop, Schmuck und verschiedene Porzellandosen. Der Stehlschaden wird mit rund 7500 Euro beziffert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte aufgefundene Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

Opel-Fahrer fährt gegen Poller Bad Muskau. Ein 65-jähriger Opel Fahrer hat am Freitagvormittag den Markt in Bad Muskau befahren. Von dort bog er links in die Andreasgasse ein und hielt sein Fahrzeug an. In der Folge entschloss er sich rückwärts auf den Markt zu fahren. Dabei übersah er vermutlich einen aufgestellten Poller und fuhr gegen diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (SZ)