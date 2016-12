Passanten fangen Schmuckdieb in Görlitz Am Heiligabend hat ein Mann in Görlitz versucht, Schmuck im Wert von 2 000 Euro zu stehlen. Doch der Täter wurde verfolgt und gestellt.

Symbolbild © picture allianz/dpa

Görlitz. Ein 26-Jähriger hat in Görlitz gleich in zwei Schmuckgeschäften versucht, hochwertige Armbänder zu stehlen. Bei einem Juwelier in der historischen Altstadt nahm der polnische Staatsbürger am Mittag des Heiligabends Schmuck im Wert von mehr als 1 700 Euro an sich und versuchte, damit den Laden zu verlassen. Daran wollten ihn zwei Männer hindern.

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, schlug der Täter einem 60-Jährigen ins Gesicht, verletzte diesen leicht und floh. Den Schmuck ließ er zurück. Wenig später erreichte er ein weiteres Juweliergeschäft in der Görlitzer Innenstadt. Hier ließ er sich zwei Armbänder zeigen, nahm diese an sich und flüchtete zu Fuß aus dem Laden.

Mehrere aufmerksame Passanten verfolgten den Mann, überwältigten ihn auf der Salomonstraße und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden Armbänder im Wert von etwa 300 Euro hatte er noch bei sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

