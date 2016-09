Passanten entdecken leblosen Mann Ein 66-Jähriger hat tot in seinem Garten in Dittelsdorf gelegen. Hinter dem Fall steckt wahrscheinlich ein tragisches Unglück.

An der Straße Vierhäuser in Dittelsdorf haben Passanten den Mann gefunden. © Thomas Eichler

Ein 66-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen leblos in seinem Garten gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, haben ihn Passanten gegen 7 Uhr an der Straße Vierhäuser entdeckt und den Notruf gewählt. Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Knaup ermittle die Kriminalpolizei derzeit zu den Hintergründen des Todes. Dabei geht man aktuell von einem tragischen Unglück aus. Ein Straftatverdacht oder ein Einwirken weiterer Personen kann laut Knaup bereits ausgeschlossen werden. Möglicherweise hat ein Sturz dazu geführt, dass sich der Dittelsdorfer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. (SZ/abl)

