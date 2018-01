Passant am Demianiplatz von Mercedes erfasst Am Donnerstagabend ist ein Fußgänger in Görlitz mit einem Auto zusammengestoßen. Der 58-Jährige war allerdings stark alkoholisiert.

In Görlitz ist ein alkoholisierter Fußgänger von einem Mercedes erfasst worden. © Symbolbild: dpa

Görlitz. In Görlitz hat am späten Donnerstagabend ein Mercedes einen Fußgänger erfasst. Zu dem Unfall ist es am Demianiplatz gekommen, als der 78-jährige Fahrer abbiegen wollte und der Passant die Straße gerade überqueren wollte. Der genaue Unfallhergang ist noch zu ermitteln, allerdings war der 58-jähriger Fußgänger laut Angaben von Madeleine Urban, Pressesprecherin der Polizeidirektion Görlitz stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet knapp 2,6 Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (szo)

