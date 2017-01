Passagierlisten für Züge und Busse? Belgien will Fahrgastdaten für den grenzüberschreitenden Verkehr vorab erfassen.

Noch erscheint das Bild des Bahnfahrens von morgen kaum vorstellbar: kein schnelles Lösen eines Tickets am Fahrkartenschalter im Bahnhof, sondern langes Warten bei Kontrollen. Das sind die Folgen des Plans, den der belgische Innenminister Jan Jambon umsetzen will. „Es geht um mögliche Anschläge in der Zukunft, die verhindert werden können“, sagte der 56-jährige Politiker der rechtskonservativen Neuen Flämischen Allianz (N-VA) nach dem Attentat in Berlin. Unmittelbar vor der Jahreswende hatte das belgische Parlament die Gesetzesnovelle beschlossen, die der Minister allerdings von langer Hand vorbereitet hatte. Jambon will die bisher nur für Fluggäste geplante Erfassung aller persönlichen Daten auch auf Züge, Schiffe und Reisebusse ausweiten. Beim nächsten Treffen mit seinen Amtskollegen kommt das Thema als Vorschlag für alle EU-Staaten auf den Tisch. „Die persönlichen Informationen der Reisenden würden mit einer Datenbank international gesuchter Terroristen verglichen“, sagt Jambon. „Jemand, der für gewalttätigen Extremismus bekannt ist oder unter Verdacht steht, kann dann aus dem Transportmittel geholt werden.“

Die im April von der EU verabschiedete Fluggast-Datenspeicherung betrifft ausdrücklich nur den Luftverkehr, wie ein Kommissionssprecher der SZ bestätigte. Es stehe den Mitgliedsstaaten zwar frei, das Prinzip auf andere Transportmittel zu übertragen – allerdings nur, wenn es im Einklang mit EU-Recht stehe. Abseits der offiziellen Stellungnahme wird die Behörde deutlicher. Man befürchte starke Verzögerungen im Personenverkehr. Würden an Bahnhöfen Sicherheitskontrollen wie an Flughäfen eingeplant, bildeten sich dort Warteschlangen – „ein neues Anschlagsziel“, fürchtet man in Brüssel. Doch genau das will die belgische Regierung im Lauf des neuen Jahres einführen: Gepäckscanner und zusätzliche Kameras für 13,5 Millionen Euro sollen an den größten Bahnhöfen in Brüssel, Antwerpen und Lüttich installiert werden, den Haltepunkten der großen internationalen Bahn-Linien.

Die Deutsche Bahn lehnt einen solchen Vorschlag rundweg ab und drohte bereits mit der Einstellung der gerade erst ausgeweiteten Verbindungen von Frankfurt (Main) über Köln und Aachen nach Brüssel. Damit nicht genug: Sollten sich die Behörden in Deutschland weigern, die belgische Regelung zu übernehmen, müssten wohl auch die Thalys-Verbindungen von Dortmund über Köln, Lüttich und Brüssel nach Paris gestoppt werden. In den übrigen Hauptstädten der Union hält sich die Begeisterung über den belgischen Vorstoß in Grenzen. Von den Niederlanden und Frankreich heißt es, man unterstütze die Initiative nicht. Die Bundesregierung erteilt ein klares Nein.

Laut Schengen-Regeln darf der freie Grenzverkehr höchstens 90 Stunden pro Monat unterbrochen werden – also höchstens drei Stunden am Tag. Zu wenig, um Züge, Schiffe und Reisebusse zu kontrollieren. Aber das will Jambon ja auch nicht. Er besteht darauf, dass die Liste der Reisenden vorher den Sicherheitsbehörden zugeht.

zur Startseite