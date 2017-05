Partystimmung im Karswaldbad Die Eröffnungsparty im Freibad rückt näher. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – trotz kleiner Pannen.

© Willem gr. Darrelmann

Endlich, endlich! Die kalten Tage haben sich verabschiedet und auch die Eisheiligen haben wir überstanden. Sprich: Der Sommer kommt mit großen Schritten näher. Die ersten Freibäder im Rödertal haben die milden Temperaturen bereits genutzt und ihre Pforten geöffnet. Und auch im Arnsdorfer Karswaldbad stehen die Zeichen auf Sommer. So lädt der Verein Karswaldbad, der die Einrichtung seit vielen Jahren betreibt, an diesem Sonnabend zur traditionellen Eröffnungsparty ein. Einlass ist 19 Uhr, los geht es nach Angaben von Vereinsmitglied Jürgen Brendel um 20 Uhr. Den Gästen musikalisch einheizen wird Arnsdorfs bekannteste Hitmaschine: DJ Olaf. Er wird dafür sorgen, dass auf der Tanzfläche keiner mehr stillstehen kann.

Das Programm für das Wochenende steht also. Nur an der Schlecht-Wetter-Variante hapert es momentan noch. „Wir haben ein großes Festzelt bestellt. Allerdings ist bisher nur die Hälfte davon angekommen“, berichtet Jürgen Brendel. Er hofft, dass die andere Hälfte noch auftaucht, sonst muss am Sonnabend einfach schönes Wetter werden. Regenwolken sind an diesem Abend sonst tabu.

Deutlich besser und reibungsloser läuft es dagegen mit der Vorbereitung der Badsaison. „Eigentlich sind wir fertig“, so Jürgen Brendel. Die offizielle Eröffnung des Karswaldbades steht dann an dem Wochenende nach Himmelfahrt an. Sprich, am 27. Mai können die Arnsdorfer das erste Mal ins kühle Nass springen und den Tag auf der großzügigen Liegewiese des Freibades genießen. Sollte schlechtes Wetter an diesem Wochenende sein, öffnet das Team des Karswaldbades dennoch die Türen. „Allein für die Bürger, die sich eine Jahreskarte kaufen möchten“, betont Jürgen Brendel. Diese kostet übrigens für Erwachsene 40 Euro, Studenten oder Auszubildende zahlen 30 Euro und Kinder bis zu 17 Jahren müssen nur 22 Euro hinblättern.

Die Tage bis zur Eröffnung der Badsaison in Arnsdorf können also bereits heruntergezählt werden. Und ein wenig Vorfreude auf die sommerliche Zeit soll ja bereits am Sonnabend bei der Eröffnungsparty verbreitet werden. Der Eintritt an diesem Abend kostet fünf Euro.

www.karswaldbad-arnsdorf.jimdo.com

