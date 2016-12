Partynacht im WelWel Michèl Krause als DJ Airdice und Sängerin Nicole S. heizten die Stimmung im Döbelner Freizeitzentrum ein.

Michèl Krause als DJ Airdice mit seiner Sängerin Nicole S. heizten die Stimmung im Döbelner WelWel an. © André Braun

„Als Gestört aber geil aufgelegt hat, ging es richtig los. Da war die Stimmung echt Bombe!“, erzählt Julia Frainge, die zusammen mit einigen Freundinnen auf dem Konzert des DJ-Duos Marcel Stephan und Nico Wendel war.

Die beiden DJ´s kommen aus Erfurt und sind seit ihrem Durchbruch 2012 auf dem Sputnik Springbreak deutschlandweit bekannt. Die bekanntesten Hits von ihnen sind „Unter meiner Haut“, „Ich und Du“ und „Geh nicht weg“. Nach Döbeln eingeladen wurden sie von Michèl Krause, der selbst als DJ Airdice bei dem Konzert Samstagnacht auftritt.

„Letztes Jahr hatten mein Team und ich die Idee, mal ein größeres cooles Event in der Region zu veranstalten“, so der gebürtige Leisniger. „Also fing es 2015 mit dem ersten Konzert an, damals noch in der Leisniger Zimmermannhalle. Heute sind wir im WelWel, damit mehr Leute kommen können.“

Neben Krause, der teilweise gemeinsam mit der Döbelner Sängerin Nicole S auftrat und Gestört aber geil legten auch noch Bunched, Michael Voigt und Rene E-Dul auf. „Es war eine super Nacht, wir hatten jede Menge Spaß“, fasst Julias Freundin Anna-Lena Müller zusammen.

