Party zum 20-Jährigen Die Black Diamonds wollen ein großes Fest feiern. Am Abend spielt Privileg. Es gibt noch mehr kulturelle Angebote in der Stadt.

Die Tänzerinnen und Tänzer des Vereins Black Diamonds gestalten viele Feste in der Stadt mit. In diesem Jahr organisieren sie anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens ein Kinder- und Familienfest. © Archiv/Dietmar Thomas

Die Tänzer und Eltern der Black Diamonds wollen in diesem Jahr ganz groß feiern, weil es den Verein seit 20 Jahren gibt. Dazu laden sie alle ein, die sie auf diesem langen Weg begleitet und unterstützt haben, und diejenigen, die sich an ihren Tänzen erfreuen. Am 19. August wird einen ganzen Tag lang gefeiert. „Es soll ein Kinder- und Familienfest an der Freilichtbühne werden“, sagte Vereinsvorsitzende Vicky Hamann. Die Vorbereitungen laufen schon. Am Abend spielt die Band Privileg.

Das Fest wurde in den Veranstaltungskalender der Stadt aufgenommen. Der ist jetzt fertig und die Termine mit den Vereinen und Institutionen abgesprochen. Das Angebot kann jedoch jederzeit ergänzt werden. „Es gibt immer wiederkehrende Veranstaltungen und auch neue“, so Günter Roßberg, Leiter des Kultur- und Sportbetriebes. Er und seine Mitarbeiterin sind für die Zusammenstellung der Termine zuständig. Zum einen soll der Veranstaltungskalender einen Überblick über Feste und Feiern in der Stadt und den Ortsteilen geben. Zum anderen geht es darum, Dopplungen zu vermeiden. Doch in einigen wenigen Fällen war das nicht möglich. Das betrifft zum Beispiel den 19. August. An diesem Tag feiert der Verein Black Diamonds und der Steinaer Ortschaftsrat lädt zum Sommerfest ein. Auch am 1. und 2. September gibt es eine Überschneidung. Dann wird das zehnjährige Bestehen der Hartharena gefeiert und der Schützenverein richtet sein Schützenfest aus. „Ganz auszuschließen sind Dopplungen bei so vielen Terminen nicht. Die Abstimmung ist trotzdem wichtig“, so Günter Roßberg.

Feste Größen im Veranstaltungskalender sind unter anderem die monatlichen Seniorentreffen in Steina, der Hochsprung mit Musik, die Vorträge in der Sternwarte, die Öffnungszeiten der Heimatstube, der Florianstag der Feuerwehr im September, die Feste in den Ortsteilen, das Stockcar-Rennen das Brunnenfest und die Veranstaltungen in der Hartharena.

Neu in diesem Jahr ist zum Beispiel der Frühjahrsputz am 8. April. Zu dem ruft der Heimatverein auf, um ein wenig Frühlingszauber zu verbreiten. Im Juni feiert Pierburg Pump Technologie sein 25-jähriges Werks-Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Eine Neuauflage gibt es am 21. Oktober für das Kulturfest der Oberschulen aus Hartha, Leisnig und Waldheim. Auch die Veranstaltung Arabica steht nach einer einjährigen Pause wieder im Plan.

Im Februar bietet die Stadtbibliothek gleich zwei Veranstaltungen an. Am 15. Februar wird eine Fotoausstellung über Vietnam eröffnet. Dazu gibt es auch einen Lichtbildervortrag. Am 22. Februar gibt es einen Vortrag über eine Wanderung im Zschopautal.

Weitere Veranstaltungen können beim Kultur- und Sportbetrieb per Mail oder Fax gemeldet werden: verwaltung@hartharena.de oder Fax 034328-669936

