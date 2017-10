Party zugunsten eines Tierheims In Seifersdorf findet am 28. Oktober eine Tierheimparty zur Unterstützung eines Tierheims in Griechenland statt.

Das griechische Tierheim kümmert sich um Straßenhunde. © dpa

In der Gemeinde wird am 28. Oktober zu einer Tierheimparty in den Jugendklub am Reitplatz geladen. Veranstalter ist der Tierschutzverein Laisa. Mit den Einnahmen wolle man ein Tierheim im griechischen Argos unterstützen, sagt Vereinsmitglied und Organisator Oliver Peer. „Der Erlös kommt zu hundert Prozent dem Heim zugute“, ergänzt er. Das dortige Tierheim nimmt Straßenhunde auf, kastriert und sterilisiert sie. Es ist bei seiner Arbeit auf Spenden angewiesen. Der Verein will dazu einen Betrag leisten. Gegründet wurde dieser im September 2016 von Deutschen und Österreichern, die sich in der Nähe des Tierheims regelmäßig zum Campingurlaub treffen. Bei der Ausrichtung der Party wird Peer von mehreren Helfern unterstützt, so von Ronalds Feldküche, Uwe Haustein vom Paulsdorfer Jagdhotel und der Diskothek „The black Jackets“. (SZ/mb)

Party am 28.10., ab 17 Uhr

zur Startseite