Party von früh bis spät

Die Fleckelmänner waren am Sonnabend wohl die Ersten und die Letzten, die bei der Schifferfastnacht mitfeierten. Hinter ihnen folgt die Parade. © Dirk Zschiedrich

Postelwitz. Einen sehr langen Tag hatten am Sonnabend die Fleckelmänner bei der Schifferfastnacht in Postelwitz. Die Feierlichkeiten beginnen traditionell mit dem Wecken. Wozu auch die Blasinstrumente, die sie um den Hals hängen haben, benutzt werden. Um 6 Uhr zogen sie erstmals lautstark durch den Bad Schandauer Ortsteil. Mittags folgte der Festumzug und am Abend ging es dann beim Schifferball im Vereinshaus hoch her. Die Bilder vom Umzug gibt es in der Bildergalerie zum Durchklicken.

