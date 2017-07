Party und Spaß beim Gierschdurfer Schissn Am Wochenende wird der Jacobimarkt wieder viele Besucher nach Neugersdorf locken. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Der Jacobimarkt in Neugersdorf ist seit viele Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher jeglicher Altersklassen. Bereits vor zwei Jahren lockten zahlreiche Schausteller mit ihren Buden, wie das Archivbild zeigt. © Rafael Sampedro

Neugersdorf / Landkreis Görlitz. Legendärer geht es ab Donnerstag in Neugersdorf zu. Dort läuft der Jacobimarkt, das größte Volksfest in der Oberlausitz. Rund 250 Händler, Schausteller und Gastronomen werden zum „Gierschdurfer Schissn“ erwartet. Sie bringen Fahrgeschäfte mit wie Riesenrutsche, Musikladen, Riesenrad, Go-Kart-Bahn, Autoskooter und Kettenkarussell. Neben dem traditionellen Programm mit Bierprobe, Böllerschießen, Frühschoppen und Feuerwerk, heißt es dieses Mal auch „Party hard of Schissn“. In einem Zelt werden von Freitag bis Mittwoch insgesamt 18 DJs auftreten.

Das ist nur eine von insgesamt 150 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Mittwochmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Löbau-Zittau angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist.

Nicht nur Feiern steht beispielsweise beim Faetzig Camp an der Neiße nahe der Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf bei Görlitz an. Das alternative Festival findet vom 27. bis 30. Juli statt. Neben mehreren Konzerten mit Punkbands und anderen Acts gibt es Vorträge und Workshops sowie eine Comicvorstellung. Inhaltlich geht es zum Beispiel um Solidarische Landwirtschaft oder auch um die Geschichte und Kritik der globalisierungskritischen Bewegung. Festivalgäste können zelten.

Vom 50. Lückendorfer Heimatfest über das Programm der Zittauer Filmnächte auf der Freilichtbühne Weinau bis hin zu einem Sagenhaften Abendspaziergang durch Großschönau und einem Konzert der Sängerin Celina Bostic im Festsaal des Rathauses Neusalza-Spremberg – im SZ-Veranstaltungskalender ist für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo/ihg/mrc)

