Party trifft Latin

Tango trifft Salsa Das Steinhaus in Bautzen lädt alle Tango-Begeisterten und die, die es noch werden wollen für Freitag zu einem lateinamerikanischen Tanzabend ein. Schon zum vierten Mal stellen die Tango-Freunde Bautzen einen solchen Abend auf die Beine. Für die entsprechende Musik sorgen DJ Santiago und DJ Sabine. Auch die Cocktail-Lounge des Steinhauses steht für den Abend zur Verfügung. Ab 20 Uhr lassen sich hier Salsa, Merengue, Bachata und Co. bestaunen und vielleicht auch mal selbst probieren. Erfahrene Tänzer dürfen natürlich auch gerne selbst das Tanzbein schwingen. Selbst, wenn man nur zuschauen möchte, lohnt sich der Abend bestimmt – der Eintritt ist schließlich frei. www.steinhaus-bautzen.de.

Shakespeare feiert Frauentag Das Shakespeare in Bautzen lädt zur Nacht der ultimativen Schönheiten zum Frauentag ein. Ab 21 Uhr können alle Frauen hier ganz unter sich sein und den Abend gebührend feiern. Dabei ist der Eintritt für alle Ladies natürlich frei. Start ist am Sonnabend auf der Hauensteingasse 1 in Bautzen.

Zwei Partys auf einmal Am Freitag werden im Kulti Großhennersdorf kurzerhand zwei Partys zusammengelegt – die „Crazy Kulti“ und die „Rave on Friday“. Ein verrückter Freitag also, mit einem Lineup das sich sehen lassen kann: ab 22 Uhr legen DJ Mäxx, DJ Jason Lancer, DJ Evok und TSBiN (aus Dresden) auf. Zum entsprechenden Anlass gibt es alle Getränke für einen Euro. Wer bis Mitternacht eine Tüte Erdnussflips an den Einlass mitbringt, erhält Freigetränke für 4,50 Euro. Der Veranstalter weist alle unter 18 auf den Party-Zettel mit volljähriger Begleitperson hin.

Frauentag mit Modenschau Auch das Erbgericht in Rammenau feiert am Freitag Frauentag. Dementsprechend gibt es hier ab 19.30 Uhr eine Modenschau des Modehauses Adler und anschließend ein Konzert mit Roland-Kaiser-Double.

Einfach nur Party Im Kulti Großhennersdorf startet am Sonnabend eine große Party mit vielen Specials. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei – rechtzeitiges Kommen lohnt sich also. Auch wer sich in Schale wirft, wird belohnt: für alle Damen in Kleid und die Herren in Hemd gibt es Freigetränke für 4,50 Euro. Schick angezogen und ohne Eintritt zu bezahlen könnt ihr mit DJ Jason D3an und DJ BenJay die ganze Nacht feiern. Los geht’s ab 22 Uhr.

Schokoladenparty Die große Chocolate Night des City Centers Löbau hat am Sonnabend nach nunmehr fünf Jahren ihr Comeback – mit jeder Menge Specials und Star-DJs. Mit dabei sind DJ Remake, einer der angesagtesten DJs in Deutschland und DJ Strght als Unterstützung. Mit Kreativität und einem Feeling fürs Publikum machen die beiden jede Party zum Renner – ein Grund mehr, dabei zu sein. Mit Hip Hop, R’n’B und Soul geht es ab 22 Uhr los. Bis 23 Uhr ist noch Warm-up, dann fängt die Party richtig an.