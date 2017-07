Party, Spaß und Fahrgeschäfte Am Wochenende wird der Jacobimarkt wieder viele Besucher nach Neugersdorf locken. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Der Jacobimarkt in Neugersdorf ist seit viele Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher jeglicher Altersklassen. Einige Fahrgeschäfte erfordern Mut und belohnen mit enormen Adrenalinstößen. Das Archivbild aus dem jahr 2015 zeigt zwei junge Frauen in der „Rock & Roller Coaster“. © SZ-Archiv / Rafael Sampedro

Neugersdorf / Landkreis Görlitz. Party, Gaudi, Essen und Trinken – das bietet der 289. Jacobimarkt an diesem Wochenende. Vor allem aber gibt es auf diesem größten Volksfest der Oberlausitz jede Menge Fahrgeschäfte. Neben Klassikern wie Kettenkarussel, Go-Kartbahn, Riesenrad, Riesenrutsche und Krake hören diese auf abenteuerliche Namen wie „Drop Attack“, „Aviator“ und „The Beast“.

Das ist nur eine von insgesamt 141 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Montagmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Löbau-Zittau angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Vom Bastelvormittag mit Perlen im Völkerkundemuseum Herrnhut über das Programm der Zittauer Filmnächte auf der Freilichtbühne Weinau bis hin zu einem Sagenhaften Abendspaziergang durch Großschönau und einem gemütlichen Frauenfrühstück am Töpferberg in Zittau – für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo)

