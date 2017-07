Party rund um die Töpferscheibe Familie Holland organisiert das alljährliche Hoffest in Elstra. Und setzt auch auf Kreativität und Geschick der Besucher.

Beim Hoffest der Töpferei Holland in Elstra wird sich der Besucher auch wieder unter Anleitung selbst an der Töpferscheibe ausprobieren können. © Matthias Schumann

Es gehört bereits zu den festen Terminen im Kalender. Das Hoffest der Elstraer Töpferei Holland. Bereits zum 16. Mal nehmen Töpfermeister Hans Holland und sein Team die zusätzliche Arbeit auf sich, die mit der Organisation des dreitägigen Spektakels unweigerlich verbunden ist. Schließlich sollen sich Kunden, Kollegen und Freunde wohlfühlen.

Damit keine abtörnende Routine aufkommt, lassen sich die Organisatoren jedes Jahr etwas Neues einfallen. Diesmal sind Kreativität und Geschick der Fest-Besucher gefragt. Denn auf dem Programm stehen zum ersten Mal zwei Entenrennen. Am Sonntag werden – wie schon seit vielen Jahren – einheitliche Entchen mit Startnummern zu Wasser gelassen. Der Besitzer des Gummivogels, der als erster durchs Ziel schwimmt, bekommt den Wanderpokal.

In diesem Jahr fällt auch am Sonnabend ein Startschuss zum Entenrennen. Bei dem darf jeder seine eigens gestaltete Ente mitbringen. Vorgaben zu Material, Farbe, Gewicht oder Größe gibt es nicht. „Sie müssen nur durch die Brücke passen“, erklärt Hans Holland augenzwinkernd. „In den vergangenen Jahren bin ich angesprochen worden, ob man nicht auch eine eigene Ente mitbringen könne“, erzählt der Töpfermeister. Aus dieser Idee sei das zweite Rennen entstanden. In dieser offenen Klasse werden nicht nur die drei schnellsten Schwimmer prämiert. Es gibt auch einen Preis für das kreativste Exemplar.

Entstanden ist die Holland’sche Sommerparty vor über zwanzig Jahren zum 250-jährigen Bestehen des Familienbetriebes. „Damals noch mit meinen Eltern“, erinnert sich der Handwerksmeister. Klein und bescheiden war das Fest. „Wir hatten ein paar Bänke in den Hof gestellt, ehemalige Lehrlinge, Altgesellen und die Nachbarn eingeladen.“ Nichts Besonderes. Dennoch habe es allen gefallen. Nach fünf Jahren gab es eine Neuauflage des Hoffestes. Danach sei er immer wieder angesprochen worden. „Die Leute haben gesagt: Ihr macht das doch so schön und in Elstra ist sonst nichts los. Könnt ihr nicht jedes Jahr Hoffest feiern?“, erzählt Hans Holland. Also nahm er die Organisation auf sich. Das bedeutet jede Menge zusätzliche Arbeit. „Da ist mehr zu tun als morgens das Licht an- und abends auszuschalten.“ Im Laufe der Jahre wurde auch einiges angeschafft, so dass Hollands ihren Gästen inzwischen einen gut bedachten Hof anbieten können. Solange es den Leuten gefällt, wollen Hollands die Strapazen der Vorbereitung gern auf sich nehmen. Eintritt verlangen sie nicht. „Wir möchten zeigen, dass man Gemütlichkeit, Miteinander und gute Laune auch vor der Haustür haben kann.“

