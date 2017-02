Party, Punk und Pop

Gummibären in Grohedo Großhennersdorf. Getreu dem Partysong „Stoff und Schnaps“ von Lil Kleine und Ronnie Flex könnt ihr an diesem Freitag im Kulti Grohedo eine super Party erleben. Musik gibt’s dieses Mal von Jason D3an und Live Animation. Die ganze Nacht gibt es Gummibärchen und Erdnussflips gratis und Getränke zu supergünstigen Preisen. Wer bis 23.30 Uhr da ist, bekommt außerdem für drei Euro Freigetränke. Die Party beginnt um 22 Uhr. Zutritt für alle 16-/17-Jährigen nur mit vollständig ausgefülltem Partyzettel und einer volljährigen Begleitperson.

Live-Musik im East Bischofswerda. So richtig was los ist an diesem Sonnabend im Eastclub Bischofswerda. Dort erwarten euch gleich drei coole Live Acts. DŸSE aus Dresden bieten ein breites Spektrum von kesselndem Groove über ein dystopisch treibendes Inferno bis hin zu musikalischer Bedächtigkeit. Das alles gepaart mit ganz speziellem Humor sorgt für einen unvergesslichen Auftritt. Weiter geht’s mit Tour de Force aus Großröhrsdorf. Den dritten Part an diesem Abend übernehmen Minus Hope, die mit Hardcore begeistern. Einlass ist ab 20 Uhr, um 21 Uhr geht’s los. Karten im Vorverkauf bekommt ihr für zehn Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. www.east-club.de

Ü-30-Party in Hoywoy Hoyerswerda. Zu Klängen aus 40 Jahren Rock- und Popmusik tanzen, nette Leute wieder sehen, gemeinsam Cocktails schlürfen und eine inspirierende Atmosphäre genießen. Das verspricht der „Elternabend“ in der KuFa Hoyerswerda am Sonnabend. Also ein entspanntes Event für alle ab 30. Auf einem Floor, dem „Saal“ der KuFa, legt DJ White TS Querbeetmusik und Wunschhits auf und im „Café Auszeit“ bietet euch The Walking Tall Func, Electro, House und 80er. Ab 21 Uhr geht’s los. Eintritt fünf Euro. www.kufa-hoyerswerda.de

Ladies Lounge im Kulti Großhennersdorf. Ausgelassen feiern mit euren Freundinnen? Das können alle Mädels am Sonnabend im Kulti Grohedo. Denn dort ist Ladies Lounge angesagt. Musik gibt’s von DJ Robin Palm. Außerdem erwartet euch Freisekt bis 24 Uhr und wer bis Mitternacht mit einer Packung Erdnussflips im Gepäck anreist, kann diese gegen drei Euro Freigetränke eintauschen. Um 22 Uhr geht’s los. Der Eintritt ist bis 23 Uhr frei! Wenn ihr unter 18 seid, denkt an einen Partyzettel und eure volljährige Begleitperson.

Discofasching im Oberland Kirschau. DIE Faschingshochburg der Region, lädt am Sonnabend zum Discofasching ein. Gefeiert wird in der Körsehalle in Kirschau bei Live Musik von den Rockpiraten aus Weimar. Die Karten sind begehrt, also am besten noch schnell für 12 Euro im Vorverkauf besorgen. Und dann Kostüm gesucht und los geht’s! Einlass ist ab 19Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Maskenball in der Jam-Dancebase Zittau. Unter dem Motto „Alles außer Irdisch“ steht die Faschingszeit in diesem Jahr beim Faschingsclub Hörnitz. An diesem Sonnabend steht ein Maskenball auf dem Programm. „Finster war’s, der Mond schien helle, am schönsten sind die Maskenbälle”, ist die Devise des Abends. Musikalisch könnt ihr euch auf eine Reise in die 70er-, 80er- und 90er-Jahre freuen. Gefeiert wird in der Jam- Dancebase, Lückendorfer Straße 2A in Zittau. Ab 19 Uhr heißt es dann: Masken auf und die Party kann beginnen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins. www.faschingsclub-hoernitz.de