Party-Pause und neue Pläne Die Dresdner Tafel will die Vertrauenskrise beenden. Die Mitglieder wünschen sich nur endlich Ruhe.

Deutlich über 100 Menschen hörten zu als Tafelchef Andreas Schönherr am Mittwochabend die umstrittenen Aktivitäten des Vereinsvorstands erklärte. Foto: © Sven Ellger

Die Tafel-Partys sind gestrichen und für die Auftragsvergabe an Firmen soll es künftig einen Handlungsleitfaden geben. Das hat Andreas Schönherr, Chef der Dresdner Tafel, bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend angekündigt. Dennoch sei nichts grundsätzlich falsch gelaufen bei dem Verein, dessen erste Aufgabe die Verteilung von Lebensmitteln ist, die in den Dresdner Geschäften nicht mehr verkauft werden können. „Wir hatten das Anliegen, die Dresdner Tafel zu retten. Das ist uns gelungen“, attestierte Schönherr dem umstrittenen Vorstand, an dessen Spitze er selbst steht.

Die Tafel hat keine finanziellen Probleme.

„Wir haben keine kurzfristig offenen Verbindlichkeiten“, sagte der Vereinschef. Aus der Sanierungszeit im Mai 2015 sei noch ein Darlehen über 15 000 Euro offen, größte finanzielle Last des Vereins sei aber der Betrag, der für das Grundstück und das Gebäude Zwickauer Straße 32 gezahlt werden muss. Seit 2011 befindet sich dort die Tafel-Zentrale. Mit 750 000 Euro schlug das Objekt damals zu Buche, pro Monat zahlt der Verein 1 400 Euro davon zurück. „Wir bezahlen nicht nur unsere laufenden Kosten, sondern benutzen darüber hinaus einlaufende Beträge für Investitionen und Reparaturen“, so Schönherr.

Die Geschäfte des Vereins sollen künftig nach festen Regeln ablaufen.

Der Tafelvorstand hat mehrere zinslose Darlehen vergeben, um Menschen zu helfen. „Das gab es auch schon vor dem Mai 2015“, lenkte Andreas Schönherr den Blick auf die Zeit vor seiner Wahl in die Vereinsspitze. „Jedes Darlehen ist belegt“, so der Vorsitzende weiter. Das bezieht er auch auf die Finanzspritzen, die der Vorstand ihm selbst zugestanden hat. Dabei handelt es sich laut seinen eigenen Angaben um rund 4 500 Euro für ein gebrauchtes Auto und die Übernahme der „Bar Domino“ an der Leipziger Straße, die der Tafel-Chef als „Sozialbar“ führt. Dort werde Sozialberatung angeboten, so der Vereinsvorsitzende, dieses Konzept könne er gern jedem einzelnen Vereinsmitglied erläutern. Und: Jedes Mitglied könne die entsprechenden Kassenunterlagen bei Christine Imhof einsehen, der Finanzverantwortlichen der Tafel. Dass der Tafelvorstand ihn beauftragt hat, ein Computersystem für die Dokumentenverwaltung des Vereins zu erarbeiten, findet Schönherr rechtlich in Ordnung. 3 000 Euro netto habe er dafür bekommen, wenigstens 150 000 Euro würde solch ein Programm auf dem freien Markt kosten, rechnete er vor. Offen blieb, weshalb die 3 000 Euro in Tafel-Unterlagen als erste Rate einer Summe von 9 000 Euro auftauchen.

„Die Darlehensvergabe muss neu strukturiert werden“, kündigte der Vereinsvorsitzende an. Und obwohl aus seiner Sicht niemand einen Fehler gemacht hat, soll es künftig einen „Handlungsleitfaden“ für die Auftragsvergabe geben.

Die Tafel-Zentrale ist bis auf Weiteres für Partys tabu.

Nach einem Hinweis aus dem Bauaufsichtsamt steht fest, dass vorläufig keine Partys mehr in dem Tafel-Gebäude stattfinden dürfen, sagte Anja Hoke, stellvertretende Vereinschefin. Demnach dürfe dort aber auch keine Warenausgabe stattfinden und ebenso wenig eine Vereinssitzung, denn auch dafür sei das Gebäude nicht gemacht, stellte sie weiter fest. „Wir müssen was ändern und einen Bauantrag als sozialer Treffpunkt stellen“, erklärte Schönherr. Dass bei Partys junger Leute auch Drogen genommen würden, sei bekannt, aber für die Tafel nicht hinnehmbar, versuchte er den Vorwurf zu entkräften, diese Abendvergnügen seien vor allem vom Drogenkonsum geprägt gewesen.

Die Mehrheit der Vereinsmitglieder und Helfer wünscht sich Ruhe.

„Es ist an der Zeit, dass hier Frieden einzieht. Es kann nicht sein, dass einer des anderen Teufel ist“, stellte Edith Karkus fest. Die 82-Jährige sprach der Mehrzahl der Tafelmitglieder aus der Seele. Die hatten sich zuvor bei einer Abstimmung bereits demonstrativ hinter Schönherr gestellt und damit den elf Kritikern, die sich an diesem Abend aus der Deckung wagten, einen Denkzettel verpasst. „Das war eine Farce“, stellte eine der Kritikerinnen enttäuscht fest. Ihren Namen wollte sie nicht nennen. Sie macht sich Sorgen, denn schon während der Sitzung wurde sie von Schönherr-Verteidigern heftig angegangen.

