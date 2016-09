Party, Party, Party!

Ein-Euro-Party im Kulti Großhennersdorf. Unter dem Motto „Crazy Kulti“ steigt am Freitagabend in Großhennersdorf wieder die ultimative Ein-Euro-Party. Diesmal mit dabei, DJ Gin T von Salitos World. Von Club über R’n’B und Black bis hin zu House legt er für euch alles auf. Los geht’s 22 Uhr. Natürlich warten wieder jede Menge Specials auf euch. Alle Getränke, also auch alle Cocktails, bekommt ihr für nur einen Euro. Bis Mitternacht könnt ihr einmal pro Person eine Packung Waffeln gegen 4,50 Euro Freigetränke am Einlass tauschen. Als VIP-Card-Besitzer zahlt ihr nur sieben Euro für den Eintritt. Wenn ihr U18er seid, denkt an den vollständig ausgefüllten Partyzettel und eine volljährige Begleitperson, wenn ihr länger als 24 Uhr bleiben wollt.

Rockerparty im East Bischofswerda. Jeden ersten Sonnabend im Oktober findet auf dem Flugplatz in Litten das Viertel-Meilen-Rennen statt, ausgetragen vom Black Saxon MC. Wenn es dunkel wird, verlagert sich das Treffen in den Eastclub in Bischofswerda. Dieses Jahr ist unter anderem die Band „Hellfire Sox“ aus Kiew live dabei. Einordnen lässt sich ihre Musik in das Genre Punk Rock und Horrorpunk. Die zweite Live Band heißt „The Living Deads“. Einlass ist 19 Uhr. Los geht’s eine Stunde später. Karten gibt’s im Vorverkauf zu sieben Euro.

Punk im Steinhaus Bautzen. „We are all we have“ lautet das Motto am Sonnabend im Steinhaus in Bautzen. Verschiedene Punkbands präsentieren ihre Musik. Darunter Bikini Bastards, eine Gruppe aus Bayern. Ihre Texte sind zeitgenössisch und provokant, aber trotzdem durch einen guten Schuss Humor gekennzeichnet. Eine Mischung aus Punk, Hardrock, Deutschrock und Metal – das ist Punk ’n’ Roll. Durch diese Neuerfindung des Punks charakterisiert sich die Gruppe Herzblut, welche am Sonnabend ebenfalls im Steinhaus zu Gast ist. Für Action-Punk-Rock sorgt die Band Zato. Indie-Pop-Punk kommt von der Dresdner Band Frederik. Zu dieser gehören vier Brüder verschiedener Mütter. In ihren Songs verarbeiten sie das bisher Erlebte. Los geht’s 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde eher. Tickets bekommt ihr im Steinhaus und im Syndikat für acht Euro. An der Abendkasse kostet euch eine Karte dann zehn Euro.