Party mit Rock und Soulklassikern

Rock im Kesselhaus Singwitz. Rock 'n' Roll für die freie Seele ist die treffende Beschreibung der Musik von Basement Saints. Die Band gründete sich im August 2013 und jammte sich von Konzert zu Konzert. Am Sonnabend ist sie im Kesselhauslager Singwitz zu erleben. Zu zwei Songs der erfolgreichen EP wurden offizielle Musikvideos gedreht, und die Songs der Band werden seither immer wieder gerne in bekannten Snowboard- und Skateboard- Clips auf Youtube benutzt. Damit sicherten sich Basement Saints eine Snow- und Skateboard-Ladenkette und einen Sponsoring-Deal bei Doodah. Mit ihrem Album „Get Ready“ touren die Musiker seit Frühling 2016 durch die Schweiz und jetzt auch durch Deutschland, Holland, Frankreich und Spanien. Der Einlass beginnt 20 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. www.kesselhauslager.de

Klangspiel in der Kulturfabrik Hoyerswerda. Das bekannte Akustiktrio Klangspiel aus dem Herzen der Lausitz kommt am Freitag in seine Heimat nach Hoyerswerda zurück und bringt ein abwechslungsreiches Programm mit. Die zwei talentierten Sängerinnen und die musikalische Begleitung an Gitarre und Piano spielen Coversongs aus dem Pop-, Jazz-, und Soulmusikspektrum – in einzigartiger, authentischer Art und Weise. Mit Soulklassikern wie „Son of a preacher man“ von Dusty Springfield oder mit aktuellen Hits wie „Bye Bye“ von Cro zeigt die Band ihre Vielseitigkeit. Los geht die Party um 20 Uhr. www.kufa-hoyerswerda.de

Berliner Partyleben in der Körsehalle Kirschau. Die legendärste Berliner Partyreihe ist zu Gast bei der United Clubfront. Am Sonnabend kommt das einzigartige Erlebnis Exessiva in die Körsehalle Kirschau. Diese wird zum einmaligen Schauplatz von House- und Black-Musik, Konfettisalven und Champagnerduschen. Mit besonderen Gästen, wie Nicolai Kubera, den Hot Bananas, Mynoorey und Tom Bosley, wird der Abend zum musikalischen Höhepunkt des Jahres. Der Einlass beginnt um 22 Uhr, die Veranstaltung gilt ab P18. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen nur mit ausgefülltem Partyzettel die Party besuchen.

Cocktailparty im Kulti Großhennersdorf. Höllisch gute Cocktails zum kleinen Preis ist das Motto des gesamten Abends im Kulti Großhennersdorf. Am Freitag gibt es eine Vielfalt an süßen Getränken, gemixt mit einem fetten Beat und bombiger Stimmung. Doch auch weitere Specials erwarten euch im Kulti, denn Ladys im Kleid und Herren im Anzug dürfen bis 24 Uhr gratis in den Club. Für die passende Musik sorgt DJ Romano mit House, Club, RnB querbeet. Los geht es 22 Uhr. Eintritt beträgt fünf Euro. Partygäste unter 18 Jahren dürfen nur mit vollständig ausgefülltem Partyzettel rein.

Jeder darf im Basta DJ sein Görlitz. Eure Rap-Platten und CD-Sammlungen sind gefragt! Ihr habt die einmalige Chance, einmal selbst hinter dem Pult zu stehen. Der CD-Player, Plattenspieler, Mixer und nicht zuletzt freien Platz, sowohl vor als auch hinter dem Mischpult, stellt das Jugendkulturzentrum Basta in Görlitz, Hotherstraße 25. Dabei ist es egal, ob Quereinsteiger, blutiger Anfänger oder alter Hase: Am Freitag heißt es, Erfahrungen sammeln, austauschen und weitergeben. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.