Partnerstadt schenkt Gemälde Das amerikanische Provo ehrt den Gründer seiner Universität – den aus Meißen stammenden Karl Gottfried Mäser.

Dieses Denkmal von Karl Gottfried Mäser, der 1813 in Meißen geboren wurde, steht in der Mormonengemeinde in Dresden. © Jürgen Lösel/SZ-Archiv

Provo, der Hightech-, Industrie- und Universitätsstandort im Gebiet der Rocky Mountains, in den USA im Bundesstaat Utah ist seit 15 Jahren Partnerstadt von Meißen. Das bindende Glied dieser Partnerschaft ist neben vielen persönlichen Kontakten und Freundschaften die historische Persönlichkeit Karl Gottfried Mäsers. Geboren 1813 in Meißen, wanderte er in den 1850er Jahren nach Amerika aus und wurde einer der ersten Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Im amerikanischen Provo gedenkt man Mäsers verdienstvollem Wirken als Gründer der dortigen Universität bis heute.

„Aus Anlass des 15-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft verlieh die Stadt Provo der engen und freundschaftlichen Bindung zu Meißen mit einem großformatigen Bildnis Karl Mäsers eindrucksvoll Ausdruck“, erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer. Das Bild wird am Mittwoch in der Franziskanerklosterkirche im Beisein von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) übergeben.

Die Stadt Meißen pflegt zu insgesamt sechs Städten in Europa, Asien und Nordamerika Partnerschaften. (SZ)

