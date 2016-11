Partnerschaft mit Poststempel Die Briefmarkenfreunde aus Heidenheim und Döbeln pflegen ihre Kontakte. Und das auf eigene Weise.

„Den Besuchern unsere sächsische Heimat näher gebracht“ – Joachim Waldhaus ,von den Döbelner Briefmarkenfreunden. © DA-Archiv/Lutz Weidler

Vor 25 Jahren haben Döbeln und Heidenheim Partnerschaft geschlossen. Eine ganze Reihe von Freundschaften zwischen Vereinen ist daraus entstanden, die zum Teil bis heute gehalten haben. Die Döbelner Briefmarkenfreunde waren jetzt zu einem Treffen in der Partnerstadt. Dem Jubiläum haben die Philatelisten auf ihre eigene Weise gedacht: Es gab etwas zum Sammeln. Nämlich eine Postkarte, eine Briefmarke und ein Sonderstempel, die auf das Jubiläum verweisen. „Die Postkarte zeigt ein Bild, das vom Döbelner Oberbürgermeister in diesem Jahr in Heidenheim überreicht wurde“, sagte Joachim Waldhaus, einer der Döbelner Briefmarkenfreunde. In einem Sonderpostamt im Rathaus konnte die Karte gekauft und mit einem passenden Sonderstempel versehen werden. Die Döbelner zeigten eine Ausstellung „Tag der Sachsen von 1912 bis 2011“. „Durch diese Sammlung wurde den Besuchern unsere sächsische Heimat näher gebracht“, sagte Waldhaus.

Die Partnerschaft der Briefmarkenfreunde hält ausdauernd. „Ein Heidenheimer Briefmarkenfreund war schon vor Anschluss der Partnerschaftsvereinbarung bei uns. Die Philatelisten waren die Ersten, die miteinander Verbindung hatten“, sagte Waldhaus. Bei Gesprächen beim neusten Treffen sei auch die weitere Zusammenarbeit besprochen worden. Dabei kamen die Döbelner auch mit Philatelisten aus St. Pölten und Jihlava ins Gespräch. Die beiden Städte sind ebenfalls Partner von Heidenheim. (DA/jh)

