Parteiengezänk um Vonovia-Neubauten Dresden braucht neue Wohnungen. Dafür verschwinden auch Grünflächen. Das wirbelt den Stadtrat durcheinander.

Die Vonovia plant zwischen den Häusern im Karree an der Grunaer Straße (roter Rahmen) fünf Neubauten. Darüber gibt es jetzt Streit. © Archivfoto: Jürgen-M. Schulter

Kaum ein Thema in der vergangenen Zeit hat für so viel Unmut und Streit im Stadtrat gesorgt. Der Großvermieter Vonovia will nahe der Innenstadt an der Grunaer Straße 100 neue Wohnungen bauen. Eigentlich eine gute Sache – fehlt es doch in Dresden an ausreichend Wohnraum. Wäre da nicht der Ort, an dem die fünf Neubauten entstehen sollen. Die Vonovia hat sich dafür die großen grünen Innenhöfe zwischen Grunaer, Zirkus- und Mathildenstraße ausgesucht. Es wäre eins der bislang größten Vorhaben zur Innenstadtverdichtung überhaupt. Die Grundstücke gehören bereits dem Unternehmen. Für den Bau verschickte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) Anfang April einen positiven Bauvorbescheid. Nun könnte es mit dem Bau losgehen.

Wären da nicht die Anwohner. 900 Menschen leben in dem Karree. Die Gebäude wurden in den 1960er-Jahren gebaut. In den Höfen stehen hohe Bäume, es gibt Spielplätze und unzählige Wäschestangen. Sichtachsen von mehreren Dutzend Metern zählen ebenfalls zu den Vorteilen. Wenn hier nun Neubauten entstehen, gucke man nicht mehr ins Grüne, sagt Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. Zwischen den Fassaden bleiben dann nur zehn bis zwanzig Meter. Das sehen 47 Anwohner genauso. Sie haben eine Petition unterschrieben. Darin fordern sie, dass die Höfe geschützt werden. Zum Vorhaben der Vonovia sollen Alternativen erarbeitet werden.

Zumindest dieser Wunsch scheint nun erfüllt zu sein. „Der Prozess der Bürgerbeteiligung ist noch nicht vorbei“, sagte Jens-Heinrich Zander, Architekt für das Vorhaben. Dem Stadtrat stellte er die Machbarkeitsstudie vor, die für das Bauprojekt erstellt wurde. Demnach sind in den Höfen fünf fünfkantige Neubauten vorgesehen. Dabei seien die Gebäude nicht höher als die umstehenden Wohnhäuser, bestätigte er. Die Dächer werden teils begrünt. Die Visualisierungen will sein Auftraggeber, die Vonovia, auf SZ-Nachfrage derzeit nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen.

Zunächst solle es eine Mediation mit den Anwohnern geben, kündigt Sprecherin Bettina Benner an. „Wir sind für weitere Veränderungen offen“, sagte Architekt Zander. Demnach kann zum Beispiel der Standort der Neubauten noch verändert werden. So könnten größere Grünflächen und Sichtachsen erhalten bleiben. Diese Ankündigung dürfte den Stadträten gefallen. Sie beschlossen einen Auftrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Der soll nun mit der Vonovia über das Bauvorhaben verhandeln. Es geht um den Schutz von Bäumen, Ausgleichspflanzungen, eine verkehrsberuhigte Straße im neuen Gebiet sowie den Auftrag, die Bürgerwünsche einzubeziehen. Zudem soll die Verwaltung einen Bebauungsplan für das Gebiet zwischen St. Petersburger Straße, Grunaer, Pillnitzer und Güntzstraße erarbeiten. Dabei sollen Grünflächen in den Innenhöfen erhalten bleiben.

Links-Grüner Schlagabtausch

Für die Bewohner im Karree an der Zirkusstraße kommt dies wohl zu spät. Der Bau der fünf Gebäude wird nicht zu verhindern sein. Mit den 100 neuen Nachbarn im Hof müssen sie auskommen. Gleiches gilt für die Stadträte. Sie müssen nun noch mit etwas anderem leben. Die Diskussion um das Vonovia-Vorhaben hat Unmut hinterlassen, vor allem in der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit. Nettigkeiten gab es kaum in der Debatte am vergangenen Mittwoch. Linken-Stadtrat André Schollbach griff offen Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain an. Der habe mit dem positiven Bauvorbescheid den Stadtrat vor vollendete Tatsachen gestellt, sagte er. „Es kann doch nicht angehen, dass intakte Wohngebiete verschandelt werden.“ Das wiederum brachte Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi auf die Palme. „Dieser Linkspopulismus geht uns auf den Senkel“, sagte er. „Sie streuen den Bürgern Sand in die Augen.“ Es sei unerträglich, wie Schollbach den Baubürgermeister öffentlich angegriffen habe. „Was uns nicht hilft, ist populistisches Beschimpfen privater Investoren“, sagte Lichdi. „Wir sind nicht bereit, Investoren derart zu verschrecken, zu beschimpfen.“

Zustimmung für das Vorhaben von der Vonovia gab es von CDU und SPD. „Die Innenstadtverdichtung ist ein sinnvolles Instrument“, sagte CDU-Stadtrat Ingo Flemming. Vertreter der AfD lehnen die Pläne ab. Für Lacher am Rand der Stadtratssitzung sorgte so der Umstand, dass Politiker von der Linken und AfD gemeinsam für einen Bebauungsplan für das betroffene Gebiet stimmten. Damit hätte es zur Verhinderung der Vonovia-Pläne kommen können. Eine Mehrheit im Rat konnte diese Parteien-Kombi allerdings nicht erreichen.

zur Startseite