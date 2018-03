Parteien sagen es mit Rosen Am Frauentag Blumen zu verschenken, ist eine lange Tradition in der SPD-Ortsgruppe.

Daniela Beckert (von links) und Cornelia Lück gehören zu den 300 Frauen, die am Frauentag von der Döbelner SPD mit einer Rose beschenkt wurden. © DietmarThomas

Döbeln. Daniela Beckert und Cornelia Lück gehören zu den 300 Frauen, die am Frauentag von der Döbelner SPD mit einer Rose beschenkt wurden. Neben dem Döbelner SPD-Chef Sylvio Kolb (Foto) waren Hermann Mehner, Torsten Boiz und Andreas Riethig in der Innenstadt unterwegs. Am Frauentag Rosen zu verschenken, sei eine lange Tradition in der SPD-Ortsgruppe – eine, die auch bestehen bleiben soll, solange die Rosen noch irgendwie bezahlbar sind. „Man merkt so richtig, wie sich die Frauen freuen, wenn sie eine Blume bekommen.“

Die SPD war nicht die einzige Partei, die die Damen mit Rosen beglückte. Auch Lothar Schmidt und Werner Busch von der Partei „Die Linke“ waren mit Blumen unterwegs.

