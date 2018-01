Partec wird seinen Standort Görlitz stärken

Die Sysmex-Partec GmbH ist seit 2013 als internationales Unternehmen am Standort Görlitz tätig. Die Firma ging aus der Partec GmbH durch Eingliederung in das japanische Unternehmen Sysmex Corporation hervor. Das Management von Sysmex bewertet den Produktionsstandort Görlitz als attraktiv, und wird dort auch weiterhin aktiv bleiben. Die Sysmex Produktion in Görlitz soll als ein wichtiger Standort innerhalb des globalen Produktionsnetzes weiter gestärkt werden. Unsere Standortentscheidungen fällen wir vollkommen unabhängig von den Entscheidungen anderer Firmen. Aber natürlich wünschen wir uns, dass die Stadt Görlitz weiterhin attraktiv bleibt, und nicht Ihre Internationalität und gute Infrastruktur verliert.

Der Autor ist Director Instrument Production bei Sysmex Partec GmbH.

