Partec soll ausgebaut werden Der japanische Mutterkonzern hält an seinem Standort in Görlitz mit rund 200 Mitarbeitern fest – und sucht neue.

Partec Görlitz auf Erfolgsspur: Mitarbeiter Mario Gundeck bei der Endmontage der in Görlitz produzierten modernen Technik in den Produktionsräumen. © Jens Trenkler

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat zum Abschluss seiner Japan-Reise das Unternehmen Sysmex Corporation in Kobe besucht. Es hat Bezug nach Görlitz: Zu Sysmex gehört seit 2013 die frühere Partec GmbH in Görlitz. Das Unternehmen in der Neißestadt beschäftigt derzeit etwa 200 Angestellte und feiert im September sein 50-jähriges Bestehen. Sysmex-Vorstand Hisashi Ietsugu kündigte bei dem Treffen mit Dulig an, zu dem Jubiläum nach Görlitz zu reisen: „Ich würde mich freuen, Herr Minister, Sie spätestens dann wieder treffen zu können.“ Heute gilt Partec mit seinen robusten und kostengünstigen Hightech-Diagnostiklösungen für Entwicklungs- und Schwellenländer als einer der maßgeblichen globalen Anbieter. Vor allem bei der Behandlung von HIV/AIDS-, Tuberkulose- und Malaria-Patienten spielt das Görlitzer Unternehmen eine große Rolle.

Sysmex-Vorstand Mitsuru Watanabe versicherte daher auch Dulig, dass das japanische Unternehmen an dem Görlitzer Betrieb festhält: „Görlitz ist für uns ein wichtiger Standort, an dem wir auch forschen. Wir wollen den Standort in der Görlitzer Innenstadt ausbauen.“ Der Mutterkonzern Sysmex ist ein weltweit führender Anbieter von klinischen Laborsystemen und -lösungen, einschließlich Labordiagnostik und klinischen Informationssystemen. Er beschäftigt weltweit rund 4500 Mitarbeiter. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig war sichtlich beeindruckt von dem Unternehmen, das in 190 Ländern der Welt aktiv ist. „Trotzdem verfolgt das Unternehmen sehr überzeugende Leitsätze und vertritt die Philosophie eines mittelständisches Unternehmens“, erklärte Dulig nach seinem Besuch. Für den Freistaat sicherte der SPD-Politiker Sysmex weitere Unterstützung zu: „Sie können auf uns zählen“, so Minister Dulig. Vor allem sucht der Konzern neue Mitarbeiter und eine engere Verknüpfung mit sächsischen Forschungsinstituten, den Firmen-Netzwerken Bio-Saxony und Health-Saxony sowie zu den Universitäten im Freistaat. „Da helfen wir Ihnen gern weiter und werden die Verbindungen herstellen“, versprach der Minister. (SZ)

