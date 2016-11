Parolenkrieg am Schokopackhaus Das markante Denkmal in Dobritz ist immer wieder Ziel linker und rechter Verbalattacken. Warum?

Nach dem Krieg war es das erste Dresdner Hochhaus in Skelettbauweise. Bis zur Wende nutzte es der VEB Verpackungsmaschinenbau als Verwaltungssitz.

Im Inneren bietet sich ein trostloser Anblick: Diebe haben alles mitgenommen, was transportabel ist. Sogar die Stahltüren der Aufzüge wurden ausgebaut. Obwohl nichts mehr zu holen ist, wird eingebrochen.

Vernagelte Holzplatten, verschraubte Bauzäune – Investor Thomas Stern hat alles probiert, um Eindringlinge abzuhalten. Ohne Erfolg. Wenn der neue Mieter zusagt, soll das Haus bald saniert werden.

Auf allen Etagen sind rechte und linke Graffiti zu finden. Mit einigen wenigen Ausnahmen.

Leer stehende Gebäude üben eine gewisse Anziehungskraft aus. Das Schokopackhochhaus in Dobritz ist da keine Ausnahme. Bis 1992 waren auf den elf Etagen Büros untergebracht. Seitdem verfällt das Haus – und wird immer wieder zum Ziel von Einbrechern. Dass er so viel Ärger mit dem Gebäude haben wird, konnte Thomas Stern vor fünf Jahren noch nicht absehen. Sein Unternehmen, die Meiag Sächsische Immobilien AG, kaufte das Objekt 2011, das seit 2008 unter Denkmalschutz steht. Seit vergangenem Jahr ist sein Mitarbeiter Torsten Schulz zweimal wöchentlich vor Ort, um den Eingangsbereich nach einem Einbruch wieder zu sichern. Sein zweiter Job: das Entfernen von rechten und linken Schmierereien.

„Seit Anfang letzten Jahres ist es besonders schlimm“, berichtet Schulz. Seitdem ist er regelmäßig damit beschäftigt, Hakenkreuze oder andere verbotene Zeichen zu beseitigen. Denn es ist die Pflicht des Hauseigentümers, derartige Symbole unkenntlich zu machen. Vor allem, wenn sie von außen sichtbar sind. Schon allein aufgrund seiner Höhe ist das Schokopackhaus zum beliebten Ziel politischer Botschaften geworden. Mitte September gipfelte der Parolenkrieg in einer offensichtlich gut vorbereiteten Aktion: Ein fremdenfeindlicher Spruch prangte auf einem Banner weithin sichtbar über Stunden an der Hochhauswand. Zu lesen war der Aufruf, sich gegen Islamisierung und Masseneinwanderung zu wehren. Eine Gruppe aus Dresden und der Umgebung bekannte sich zu der Aktion. Noch ermittelt die Polizei in diesem Fall. Spuren gab es wohl etliche, denn die Täter haben die Metalltür, die auf das Dach hinausführt, mit Bauschaum abgedichtet. Sogar das Türschloss wurde ausgetauscht. Schulz hatte keine Chance, den ausgehärteten Bauschaum zu entfernen und die Tür zu öffnen. „Es herrschte große Aufregung, viele Dresdner riefen an und beschwerten sich über das Banner. Wir waren letztlich gezwungen, die Feuerwehr zu holen.“ Die Polizei stellte Spuren sicher. Geahndet werden können allerdings nur der Einbruch und die Sachbeschädigung an der Tür – der Bannerspruch selbst ist keine Straftat.

Mehr als 20 Anzeigen hat Eigentümer Thomas Stern in den vergangenen Jahren bereits erstattet. Immer gegen unbekannte Täter. Immerhin – die Polizeibeamten fahren nun häufiger auf ihrer Streife am Gebäude in der Breitscheidstraße vorbei. Auf frischer Tat haben sie Einbrecher bislang allerdings nicht ertappt. Diese sind meistens in den Nachtstunden unterwegs. Weil es deshalb kaum Hinweise von Anwohnern gebe, sei die Aufklärung von Schmierereien schwierig, erklärt Polizeisprecher Thomas Geithner. Bei normalen Graffiti hinterlassen die Künstler oft ein Signum. „Beim politisch motivierten Täter ist das nicht der Fall.“ Um diese Schmierereien nachträglich aufzuklären, fehle oft der Ansatzpunkt. Als Schwerpunkt derartiger verbaler Angriffe will Geithner das Dobritzer Hochhaus zwar nicht bezeichnen. Im Vergleich zu anderen Stadtteilen liege Leuben aber über dem Durchschnitt, schätzt Geithner ein. Doch es gebe Gebiete wie Freital, wo das Problem weitaus gravierender ist.

Joachim Scharloth erklärt, warum gerade so ein Gebäude wie das Schokopackhaus im Visier der Parolenschreiber steht. Scharloth ist Professor für Sprachwissenschaft an der TU Dresden und beschäftigt sich seit Jahren mit der Sprache sozialer Bewegungen. „Bei politischen Graffiti geht es häufig um eine symbolische Besetzung des öffentlichen Raums.“ Diesen beanspruche der Schreiber als seinen eigenen, in dem er Regeln und Normen durchsetzen kann. „Wenn Gruppen um diesen Raum konkurrieren, also beispielsweise mit Graffiti übermalen, verfremden, kommentieren, führen sie einen unmittelbaren Dialog miteinander. Es geht darum, wer seinen Anspruch durchsetzt.“ Am Dobritzer Hochhaus ist das sehr gut möglich, denn zum einen gehört es zur Geschichte des Stadtteils. Zum anderen haben die Sprüche dort eine gewisse Überlebensdauer.

Zumindest so lange, bis Torsten Schulz mit Pinsel und Farbe kommt. Doch es gibt Hoffnung, dass er sich bald wieder wichtigeren Dingen zuwenden kann. Noch in diesem Jahr soll der Vertrag mit einem Mieter unterzeichnet werden. Investor Thomas Stern verrät noch nicht, wer das sein könnte. Möglich ist an diesem Standort allerdings nur eine gewerbliche Nutzung. Bis die Sanierung beginnen kann – Stern rechnet mit Baukosten bis zu 20 Millionen Euro – müssen Bauzäune und Holzplatten vor dem Eingang noch oft erneuert werden.

