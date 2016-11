Parkverbot am Pirnaer Herder-Gymnasium Die Zufahrt soll erleichtert und für Schüler sicherer werden.

Auf der Stichstraße zum Schulgebäude darf nicht mehr geparkt werden. © Archiv: Weber

Die Stadt Pirna erfüllt einen Wunsch der Schulleitung des Herder-Gymnasiums und vieler Eltern: Die Parkflächen auf der Stichstraße zum Schulgebäude des Copitzer Gymnasiums stehen aber sofort nicht mehr zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit wird künftig einerseits die Zufahrt für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, erleichtert. Andererseits wird das letzte Stück Schulweg für die Herderaner sicherer, weil sie sich nicht zwischen parkenden Autos durchschlängeln müssen. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadt einen Zebrastreifen auf die Rudolf-Renner-Straße bringen lassen, ein Geschwindigkeitsanzeiger soll zudem Autofahrer bremsen. Die Schulbushaltestelle an der Renner-Straße war schon 2012 vergrößert worden. All das soll für mehr Schulwegsicherheit sorgen. Eltern kritisieren allerdings, dass die Stadt all die Bemühungen um mehr Schulwegsicherheit selbst zunichtemacht. Direkt neben dem Schulgelände soll an der Rudolf-Renner-Straße ein neuer Aldi-Markt gebaut werden. Das, so die Befürchtungen, wird für deutlich mehr Autoverkehr in Schulnähe und somit für mehr Gefahr sorgen. (SZ/ce)

