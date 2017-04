Parkticket mit dem Handy bezahlen

© Symbolfoto: dpa

Mal wieder nicht das passende Kleingeld dabei? Wer in der Dresdner City sein Auto parken will, dürfte das lästige Kramen nach Münzen im Portemonnaie kennen. Zwar werden derzeit die alten Parkscheinautomaten ausgetauscht. Über 400 davon stehen in der Stadt. Doch per EC-Karte können Autofahrer danach immer noch nicht bezahlen. Nun will die SPD im Stadtrat zumindest dafür sorgen, dass der Parkschein bald mit dem Handy gezogen werden kann. „Die Gebührenzahlung per SMS oder App erleichtert den Parkvorgang, verbessert die Parkraumbewirtschaftung und ist ein Teilschritt in Richtung Smart City“, sagt Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer. Erfahrungen aus anderen Städten hätten gezeigt, dass Autofahrer ohnehin lieber per Smartphone bezahlen als mit EC- oder Kreditkarte. Bislang können in Dresden lediglich sogenannte Geldkarten genutzt werden. Diese werden vorher aufgeladen. Doch die Technik wird von Banken zunehmend weniger unterstützt.

Zuletzt hatte die Stadtverwaltung erklärt, die Automaten auf EC-Kartenbezahlung umrüsten zu wollen. Wann genau, ist allerings unklar. Außerdem sollen in diesem Jahr die Parkgebühren auf bis zu acht Euro pro Tag angehoben werden. (SZ/sr)

zur Startseite