Parksünder kosten Nerven

Am Sportplatz 1- 7 in Roßwein sollten die Anwohner eigentlich ruhig wohnen. Denn nur Anlieger fahren an den Häusern vorbei. Weil einige auch länger – teils wohl über Stunden – vor den Mehrfamilienhäusern halten, haben es andere schwer, auf die Parkplätze zwischen den Wohngebäuden zu kommen. „Sie müssen über die Bordsteine und über den Rasen fahren“, beschreibt Ingrid Hummitzsch. „Es hat sicher niemand etwas dagegen, wenn die Handwerker Material oder Werkzeug ausladen. Aber dann müssen die Fahrzeuge wieder weggefahren werden“, so die Rentnerin.

Aus ihrer Sicht müsse schon aus Gründen von Ordnung und Sicherheit mehr auf das Einhalten der Verkehrsregeln geachtet werden. „Wenn die Straße voller Autos steht, dann kommen auch die Müllfahrzeuge nicht hinter und die Tonnen bleiben voll stehen“, so Ingrid Hummitzsch.

Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) sagt zu, die Hilfspolizisten – zwei kann die Kommune zurzeit einsetzen – an den Sportplatz zu schicken. „Wenn sich das Problem damit löst, wollen wir zufrieden sein“, so der Rathauschef. (DA/sig)

